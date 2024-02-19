CHP’li Özalper: Cengiz Ergün halka yalan söylüyor

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün su fiyatlarıyla ilgili açıklamasının yalan bilgi içerdiğini söyledi. Başkan Özalper, “Manisalılara göz göre göre yalan söyleyen büyükşehir belediye başkanının halkta inandırıcılığı kalmamıştır. Cengiz Ergün, sahada gördüğü tepkilerin üstünü dezenformasyon yaparak kapatmaya çalışıyor” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:28
CHP’li Özalper: Cengiz Ergün halka yalan söylüyor
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MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün su fiyatlarıyla ilgili, “30 Büyükşehir arasında 15. sıradayız” sözlerine İzmir, Sakarya, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinden yalanlama geldi.

Konu hakkında konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yalan beyanlarla dezenformasyon yapmaya çalışıyor ancak halk karşılığında hiçbir inandırıcılığı kalmadı” diye konuştu.

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“CENGİZ ERGÜN HALKA YALAN SÖYLÜYOR”

CHP’li Başkan Özalper, “Cengiz Ergün, koltuğun elinden gittiğini anladıkça aynı ittifak ortakları gibi yalan açıklamalara başvurarak yarattıkları rezilliği örtmeye çalışıyor. Yerel seçimler öncesi sahada büyük bir tepkiyle karşılaşan Cengiz Ergün, su ücretleri üzerinden açıkça yalan söyleyerek halkı kandırmaya çalıştı. CHP’li büyükşehir belediyelerimiz, paylaşılan bu bilginin tamamen yalan olduğunu kamuoyuna duyurdu. Yıllardır Manisalılara hiçbir hizmeti olmayan sözde belediye başkanları kendilerini bu dezenformasyonla kurtaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN YÖNETTİĞİ HALKÇI BELEDİYEDE 2 TON SU 1 TL OLACAK”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “Biz hiçbir yalana, iftiraya dahil olmadan seçim kampanyamızı tertemiz bir şekilde yürütüyoruz. Partimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek Manisalılara su ile ilgili fiyatları açıkladı. 2 ton su, 1 TL olacak. Sonrasındaki su kullanımlarında yüzde 30 indirime gidilecek. CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışında su ve ulaşım temel insani ihtiyaçlardır ve en az maliyetle halka sunulur. Göreceksiniz, 31 Mart gecesi CHP, Manisa büyükşehir ile birlikte kimsenin aklına gelmeyecek belediyeleri alacak ve Manisalılar, halkçı başkanlarımızla tanışacak” dedi.


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