CHP’li Özcan: Akbelen Ormanını köylülerimizle beraber koruyacağız

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:11

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edildi. Bölgede köylülerin direnişi devam ederken Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte Ankara'daki programını yarıda keserek Akbelen'e hareket etti. Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Akbelen’de bulunuyor.

"İKTİDAR 5'Lİ ÇETEYE PEŞKEŞ ÇEKTİ"

Bu sabah Akbelen’e yapılan sabah baskını ile uyandırıldıklarını ifade eden Gizem Özcan, Akbelen Ormanı’nın hesapsızca rant uğruna yok edilmek istendiğini vurguladı. Akbelen'in yıllardır köylüler ile özdeşleşmiş bir bölge olduğunu söyleyen Özcan, "İktidar buradaki ormanı madene dönüştürmek için hukuksuzca 5’li çeteye peşkeş çekti. Buna başta köylüler, bölge halkı, bilim insanları, ilgili odalar, çevreciler karşı çıktı. Buna rağmen hukuka aykırı kararlarla kesim adım adım devam etti. Kesime karşı çıkanlar gözaltına alındı. Para cezaları hatta hapis cezaları verildi. Yine de kimse yılmadı" diye konuştu.

"AKBELEN ORMANINI KÖYLÜLERİMİZLE BERABER KORUYACAĞIZ"

Akbelen ormanını köylüler ile beraber koruyacaklarını vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Biliyoruz ki; Akbelen Ormanı madencilikle yok edildiğinde, tarım alanları zarar görecek, su baskınları artacak. Bölge geri dönüşü mümkün olmayan şekilde ormansızlaşacak, orman ve içerisinde var olan ekosistem ortadan kalkacak. Hele son yıllardaki yangınlardan sonra, burası yaban hayat için korunaklı bir alana dönüştü, bölgeyle beraber yaban hayat yok olacak. Bunlar bizim iddialarımız değil, bunlar bilirkişi raporları ile tespit edilmiş bilimsel gerçekler. Bu gerçeklere rağmen, söz konusu 5’li çete olunca, iktidar şaşırtmadı. Ve hukuksuzluğa yol verdi. Muğla tarım ve turizm kentidir. Dünyanın İklim krizini tartıştı günlerde; kurtuluşumuzun anahtarı, temiz havayı, suyu ve toprağı, çocuklarımızın geleceğinin garantisi ormanlarımızı korumaktır. Söz konusu hukuksuzluk ise, direniş haktır."