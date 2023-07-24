İkizdereli kadınlardan Akbelen'e direniş mesajı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:59

Güncelleme: 24.07.2023 - 12:59

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi devam ediyor.

Bu sabah saat 05.30'da jandarma ve TOMA'ların ablukasıyla uyanan bölge halkı, alana yapılmak istenen kömür madenine karşı 2019'dan beri mücadele ediyor.



RİZE'DE DİRENİŞ KAZANDI

Rize İkizdere'de Reis Holding, Dereköy bölgesinde Hidroelektrik Santral Projesi (HES) yapmaya çalışmış; halkın tepkisiyle proje iptal edilmişti.

İKİZDERELİ KADINLARDAN AKBELEN'E DESTEK

İkizdereli kadınlar, bir video mesaj yayımlayarak Akbelen Ormanları'nda yapılmak istenen maden sahasına ilişkin direniş çağrısında bulundu.

Söz konusu videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Akbelen Ormanı'nda yapılan katliama İkizdere işçileri olarak hayır diyoruz! Ormanlar çocuklarındır. Çocuklarımızın geleceğini almayın."





