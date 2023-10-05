CHP’li Özcan’dan anneler için kanun teklifi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:13

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, anne olan kadınlar için Meclis’e kanun teklifi verdi.

Özcan TBMM’ye “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Teklifi”nde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kaydına bakılmaksızın tüm sigortalı kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkının verilmesi ve tüm kadın çalışanlara doğum sonrası verilen sekiz haftalık iznin de yirmi dört haftaya çıkarılması maddeleri dikkat çekti.

Türkiye’de doğum yapan kadınların çalışma yaşamında bir dizi sorunla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Özcan, kadınların sigortalı oldukları dönemin öncesindeki doğumları için borçlanma hakkının olmaması bu sorunların en önemlilerinden olduğunu ifade etti.

'KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK’ İLKESİ

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için doğumun ilk sigortalı olduğu tarihten sonra meydana gelmesi gerektiğini ifade eden Özcan, “Bu nedenle kadınlar işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadır. Ancak erkekler, sigortalılık öncesi askerlikte geçen süreleri borçlanabilmektedir. Askere gitmeden önce sigortalı olmayanlar istedikleri zaman askerlik borçlanması yapabilmektedirler. Sigorta sistemine giriş yaptıktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik yapan erkekler borçlanma hakkından yararlanabiliyorken, çalışma yaşamına doğum yaptıktan sonra başlayan kadınlar önceki doğumları için bu borçlanma hakkından ne yazık ki yararlanamamaktadırlar. Bu durum ilkesel olarak hem kadın erkek eşitliği ile hem de Anayasamızın eşitlik ilkesi uyuşmamaktadır. Ayrım gözetilmeksizin tüm sigortalı kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkının verilmesi Anayasanın 10. Maddesince düzenlenen ‘Kanun önünde eşitlik’ ilkesi ve 10. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ ibaresi ile uyumlu olarak kadınlara iş yaşamları ve hayatları boyunca daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunacaktır” dedi.

“ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ EN AZ 6 AYA ÇIKARILMALIDIR”

Anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için son derece önemli bir besin kaynağı olduğu bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Özcan, ilk 6 ay anne sütünün, bebeklerin bağışıklık sistemlerini güçlendireceğini, enfeksiyonlara karşı koruyacağını, beyin gelişimini destekleyeceğini ve doğru beslenmelerini sağlayacağını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tüm bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini önerdiğine dikkat çeken Özcan, “Bu nedenle, çalışan annelerin de bebekleriyle birlikte olabilecekleri süreyi en az 6 aya çıkarmak, hem annelerin hem de bebeklerin sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, çalışan annelerin doğum sonrası kullanabilecekleri ücretli izin süresinin en az 6 aya çıkarılması hem anne sütü üretimini destekleyecek hem de bebeklerin psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.