CHP'li Özel: En geç temmuzda asgari ücret güncellenmeli

01 Nisan 2022 Cuma, 12:45

Özgür Özel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hazine’den bir kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın. Bu faiz hesabı acaba nereye varır? Bu faiz hesaplamasını yaptığınız zaman ona, o yıl yapacağınız ödemeyi buluyor mu? Bulmaz. Biz bunların hesaplarını çok yaptık” sözlerini eleştirdi.

Erdoğan’ın kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerinin millete çıkan yükünü anlatmakta zorlandıkça yeni savrulmalar yaşadığını belirten Özel, şunları söyledi:

“7 YILLIK FATURASI 24,8 MİLYAR DOLAR”

“Erdoğan ‘Milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor’ demişti, ama 2017-2021 döneminde ödenen 68,1 milyar TL’dir. Dolar karşılığı 10,2 milyar dolardır. 2022-2024 dönemi garanti ödemeleri için bütçede öngörülen ödenek, 142,9 milyar TL’dir. Hepsini toplarsak 2017-2024 dönemini faturası TL olarak 211 milyar TL, döviz cinsinden bugünkü kurla 24,8 milyar dolardır. Bu tablo ortaya konulunca Erdoğan, ‘Proje hizmete girdikten sonra sadece garanti miktarı ile gerçekleşme arasındaki farkın ödemesi yapılmaktadır’ diyerek küçültmeye çalışsa da bu yükü itiraf etti. Şimdi de müteahhitlerin faiz yükünü gündeme getiriyor.

“KREDİNİN FAZİNİ MÜTEAHHİTLER DEĞİL MİLLET ÖDÜYOR”

Birincisi; krediyi Hazine alsa özel sektörden daha ucuza alabilir. Özel sektör daha yüksek maliyetle borçlanıyor ve ayrıca uluslararası tahkim devreye sokuluyor. İkincisi; faiz yükü de müteahhitlerin değil milletin sırtındadır. ‘Borç üstlenim’ anlaşmalarıyla müteahhitlerin kredilerinin kefili devlet yapılmıştır. Geçiş ücretleri ve garanti süreleri hesaplanırken finansman maliyeti de bunun içine ekleniyor. Yani kredilerin anaparasını, masrafını, faizini, üzerine garantili karlar da eklenerek ödeyen millettir. Geçse de ödüyor, geçmese de. Bir de ‘Ben ekonomistim, biz bunların hesaplarını çok yaptık’ diyor. Bu nasıl hesap? Bu hesap Erdoğan’ın ekonomist olmadığının kanıtı.”

“ENFLASYON ASGARİ ÜCRETİ EZDİ”

Özel, asgari ücretin güncellenmesi tartışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Bugün gündemimizde böyle bir şey yok” ifadesini kullandığını anımsatarak, “Asgari ücrete zam yapıldığı günden bu yana enflasyon yüzde 32,3. Yapılan bin 428 liranın bin 37 lirasını enflasyon yutmuş vaziyette. Enflasyon asgari ücreti ezmiş vaziyette. Nisan enflasyonu açıklandığında asgari ücrete yapılan zam havaya gitmiş olacak. Böyle bir senede bir sene boyunca yeniden zam yapmamak, asgari ücretliyi ölüme, açlığa terk etmektir. En geç temmuz ayında, ama gerekirse daha erken asgari ücret güncellenmeli ve asgari ücretlinin bu zararı telafi edilmelidir” dedi.