CHP'li Özkan 'Kadir Topbaş' dönemini hatırlattı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görev yaptığı dönemde kar altında kalan İstanbulluların metrobüs yolunda yürüdükleri o anları hatırlatarak o dönem İBB'nin ulaşım sorumlusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğunu hatırlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görev yaptığı dönemde kar altında kalan İstanbul'un görüntülerini hatırlatı.
Özkan, yağan yoğun kar nedeniyle metrobüsün durduğu, insanların yürümek zorunda kaldığı anların fotoğraflarını paylaştı.
Özkan o dönem İBB'nin ulaşım sorumlusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğunu hatırlattı. "Fotoğraflar Kadir Topbaş döneminden. Kar sonrası metrobüsler durmuş vatandaş metrobüs yolunda yürümek zorunda kalmıştı. O dönem İBB'nin Ulaşım Sorumlusu kimdi biliyor musunuz? Bugün İmamoğlu'nu suçlayan Adil Karaismailoğlu" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar Kadir Topbaş döneminden. Kar sonrası metrobüsler durmuş vatandaş metrobüs yolunda yürümek zorunda kalmıştı. O dönem İBB'nin Ulaşım Sorumlusu kimdi biliyor musunuz? Bugün İmamoğlu'nu suçlayan Adil Karaismailoğlu. pic.twitter.com/0E4p1nMbFN— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 26, 2022
Özkan bir sonraki paylaşımında da, o döneme ait videoyu paylaşarak "Video Kadir Topbaş döneminden. Metrobüsler durunca vatandaş kara kışta yürüyor. O dönem İBB'nin Ulaşım Sorumlusu Adil Karaismailoğlu. Bugün U harfiyle uğraşan kişi" ifadelerine yer verdi.
Video Kadir Topbaş döneminden. Metrobüsler durunca vatandaş kara kışta yürüyor. O dönem İBB'nin Ulaşım Sorumlusu Adil Karaismailoğlu. Bugün U harfiyle uğraşan kişi. pic.twitter.com/L6elWbcjUw— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 26, 2022
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