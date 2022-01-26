İBB saat verip uyardı: Kar yağışı geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki kar yağışına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
İstanbul’da pazartesiden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının bugün akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre kar yağışının 20:00’den sonra Avrupa Yakası’nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası’nda tekrardan etkili olacağı tahmin ediliyor.
CUMA SABAHINA KADAR ETKİLİ OLACAK
Yağışın yaşamı olumsuz etkileyebilecek derecede yoğun olmayacağı, bölgesel olarak kuvvetli geçişler yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kar yağışının perşembe öğle saatlerinde İstanbul’u terk etmesi beklenirken, ‘dondurucu soğukların‘ cuma sabahına kadar etkili olacağı ifade edildi.
İBB açıklamasında sorun yaşanan noktalar şöyle sıralandı:
*D100 Beylikdüzü – TEM Hadımköy Bağlantı yolunda tır/araç parklanmasından dolayı trafik tek şeritten sağlanıyor. Müdahale devam ediyor.
*Arnavutköy Hadımköy Hoşdere kapalı. Müdahale devam ediyor.
*Arnavutköy Merkez ana arterler (Dursunköy, Nakkaş) araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
*Başakşehir Vali Recep Yazıcıoğlu Bulvarı araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
*Kayaşehir Merkez ana arterler araç parklanmasından dolayı kapalı. Müdahale devam ediyor.
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