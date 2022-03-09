CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a sert sözler: 'Sen diploması olan herkese düşmansın'

09 Mart 2022 Çarşamba, 16:33

Engin Özkoç, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

NEDEN MUHALEFET GRUBU YOKTU

“TBMM Genel Kurulu’nda, AKP Grubu’nun, muhalefetin içinde olmadığı bir komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü. Böyle bir komisyonun kurulmasında beş parti imza attığı halde neden muhalefet grubu yoktu? Kadına şiddetle ilgili komisyon kurulduktan bir hafta sonra oybirliği ile kabul edilen, kadın haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de bir erkeğin yürütmeden kaldırmasıyla son bulmuştu. Kim bu kişi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu sözleşme İstanbul’da imzalandı, TBMM’de tüm siyasi partiler tarafından kabul edildi, bir kişi tarafından kimseye sorulmadan yürürlükten kaldırıldı. Nedeni ucube sistem, erkek egemenliğin simgesi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bakış açısı.

AKP’NİN İKİ YÜZLÜ POLİTİKASI

Dün bu rapor görüşülürken kadınlar, haklarını aramak için sokakta eylem yapıyorlardı. Kimseyi rahatsız etmediler. Sadece kendi taleplerini dile getirmeye çalıştılar. AKP’nin iki yüzlü politikası, Genel Kurul’da kadın haklarını görüşürken sokaktaki kadınlara ne yapıyordu? Tetikçi Süleyman Soylu emriyle kadınlara gaz sıkılıyor, polisler tarafından copla vuruluyordu. AKP’nin iki yüzlü politikası tam da böyle bir şeydir.

MUHTARLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEDİN

Cumhurbaşkanı muhtarlarla toplantı yapıyor. Muhtarlarla konuşurken, milletimizle konuşurken tabiplerle ilgili söylemlerinde iki yüzlü politika yürütüyor. Yalan söylüyor. Tıpkı dün yaptığı gibi. Muhtarlar toplantısında ‘Sizin maaşlarınızı asgari ücret seviyesine getireceğiz, adımları attık’ diyor. Bunu söyleyeli aylar oldu, bu adımı nerede attın? TBMM’ye böyle bir teklif bugüne kadar yapılmadı. Muhtarların gözünün içine baka baka yalan söyledin. Sen, bütün bu politikaları, 3600 ek göstergesinde yaptığın gibi, EYT’lilerde yaptığın gibi, sağlık çalışanlarına yaptığın gibi samimiyetsizle yapıyorsun. Recep Tayyip Erdoğan’a o yüzden güvenmiyoruz.

CHP KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN

Türkiye'de ne olursa olsun sorumlusu CHP. AKP iktidarı insanlara bunu böyle anlatmaya çalışıyor. ‘Ayçiçek yağı ile ilgili stokların azaldığını CHP ilan ediyor’ diyor. Bizim böyle bir söylemimiz yok. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı’na yazı yazarak yardım istemiş. ‘Ayçiçeği yağı ile ilgili sorun yok, sorun CHP’dir’ diyorsunuz. CHP kadar başınıza taş düşsün. Siz, iki yüzlü politikanıza devam ediyorsunuz. Hem üreticiyi yok ediyorsunuz, gidiyorsunuz yurt dışında toprak kiralıyorsunuz, Türkiye’yi ithalata mecbur ediyorsunuz; Rus, Alman çiftçileri zengin ediyorsunuz, mazotta ‘yarı yarıya’ yalanını gerçeğe çevirmiyorsunuz; benzin, gübre, tohum fiyatları artmış, çiftçiyi yok ediyorsunuz. Ayçiçeği yağı ile ilgili ekimi desteklemiyorsunuz. Millet birbirinin üzerine çıkıyor. Üç ay önce beş litrelik ayçiçeği 100 TL, üç ay sonra 320 TL. Siz, ‘bunun suçlusu CHP’ diyorsunuz. Bunun bir tek suçlusu var; Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yüzlü politikası ve AKP’nin samimiyetsiz politikalarıdır.

SEN DİPLOMASI OLAN HERKESE DÜŞMANSIN

477 gündür TBMM’de Sağlık Komisyonu toplanmıyor. Pandemi devam ediyor. Savaş var. Doktorların sıkıntıları var. Sağlıkta son iki yılda 9 bin hekim istifa etmiş, 3 bin hekim emekliye ayrılmış. Bunu biz söylemiyoruz. ‘CHP söylüyor’ demeyin, TTB söylüyor. Doktorlar yurt dışına gidiyor, iktidarın bulduğu çare; 65 ila 72 yaş hekimler göreve çağrılıyor. Bu da yeterli olmazsa 75 yaş ve 95 yaş hekimlerini çağırma ihtimalleri de yüksek. Türkiye’nin yetiştirdiği hekimler var. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? ‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Milleti itibarsız hale getirdiği için hastaneler bir avuç yandaşa teslim edilmiş, insanlar randevu dahi alamıyor ama Erdoğan’ın iki yüzlü politikası devam ediyor. Sen, Cumhuriyet’in yetiştirdiği, diploması olan herkese düşmansın Recep Tayyip Erdoğan. Askere düşmansın; Türk ordusunun generallerini hapse attırdın, FETÖ’cüleri getirdin, bu ülkede kalkışma yarattın. Polise düşmansın; milletin isyanını, kaygılarını dile getirenlere karşı polise emir veriyorsun ama polisin hakkı olan 3600 ek göstergeyi çıkarmıyorsun. Çünkü iki yüzlüsün. Sen bu ülkenin yetiştirdiği askere ve polise düşmansın. Sen doktorlara da düşmansın. Ekonomik olarak onları rahatlatma sözünü yerine getirmedin. Hiç yüzün kızarmadan ‘gitsinler’ diyorsun. Senin mantığında dünyada bırak cumhurbaşkanını sıradan kimse yok. Sen emekliye düşmansın. Sen kadına düşmansın. İstanbul Sözleşmesi’ni yok eden kişisin. Sokakta haklarını arayan kadınları coplatan iki yüzlü politika güden insansın. Sen gidersen çaresi var.

İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARIN SENİ İTİBARSIZ HALE GETİRDİ

Çok ağır laflar söylediğin ülkelerle masaya oturuyorsun. Mısır’a karşıydın; şimdi masaya oturmak için elinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorsun. Senin iki yüzlü politikaların seni itibarsız hale getirdi.”

“AKP’NİN ADAYI KİM”

Erdoğan’ın “Daha cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenler, sistem değişikliğini nasıl yapacak, parlamentoda yeter sayınız var mı” ifadelerinin sorulması üzerine Özkoç, “AKP’nin adayı kim? Açıkladı mı? MHP dedi. Onun dışında ‘ben adayım’ diye bir şey söyledi mi? En az milletimiz kadar AKP milletvekilleri de AKP’ye oy veren insanlar da Recep Tayyip Erdoğan’la bu seçimin alınamayacağını gayet iyi biliyor. Seçim gündeme geldiği gün Millet İttifakı adayını açıklar. Koç gibi arkasında durur” dedi.