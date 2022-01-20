CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 'Erdoğan' cezası
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.
ÖZKOÇ'A CEZA VERİLDİ
Erdoğan'ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı.
Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.
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