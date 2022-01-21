CHP'li Özkoç'tan doğalgaz kısıtlamasına sert tepki: 'Türkiye'yi iflas ettiren hükümet...'

21 Ocak 2022 Cuma, 15:45

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimini sınırlamasını değerlendirdi.

Özkoç, şu açıklamayı yaptı:

“AKP'nin akılsız ekonomi yönetimi sonunda Türkiye'de üretimi durma noktasına getirdi. Türkiye bir enerji kriziyle karşı karşıyadır. Bugün sanayiciye elektrik ve doğalgaz kısıtlaması getirildi. Sanayide çarklar dönmüyor. Ekonomi durdu. Türkiye’yi iflas ettiren hükümet gitmeli!” dedi.