CHP'li Özkoç'tan doğalgaz kısıtlamasına sert tepki: 'Türkiye'yi iflas ettiren hükümet...'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sanayi ve elektrik santrallerinde doğalgaz tüketiminin sınırlanması ile ilgili “Sanayide çarklar dönmüyor. Ekonomi durdu. Türkiye’yi iflas ettiren hükümet gitmeli!” dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sanayi ve elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimini sınırlamasını değerlendirdi.
Özkoç, şu açıklamayı yaptı:
“AKP'nin akılsız ekonomi yönetimi sonunda Türkiye'de üretimi durma noktasına getirdi. Türkiye bir enerji kriziyle karşı karşıyadır. Bugün sanayiciye elektrik ve doğalgaz kısıtlaması getirildi. Sanayide çarklar dönmüyor. Ekonomi durdu. Türkiye’yi iflas ettiren hükümet gitmeli!” dedi.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi
- Futbol efsanesi Pele, yeniden hastaneye yatırıldı!
- Boğaz hattında hava kapkara!
- Erdogan may gather leaders of Russia and Ukraine
- 'Bin yılın şarkıcısı' hayatını kaybetti
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Bir ilde daha ekmeğe zam
- Apple'ın Yeni SE modeli kapıda
- Babasına koronavirüs bulaştırdı, yaşamına son verdi
- CHP'li Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif etti