CHP'li Öztrak’tan Erdoğan’a enflasyon çıkışı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından enflasyonla ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 10:05
CHP'li Öztrak’tan Erdoğan’a enflasyon çıkışı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından enflasyonla ilgili söylediği “Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz” ifadeleri tepki çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Öztrak, "Devleti özel sektör gibi yöneteceğim’ dedin, batırdın. Bırak, sandıkta devleti devlet gibi yönetecekler iş başına gelsin" dedi.

Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde:



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