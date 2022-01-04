CHP'li Öztrak’tan Erdoğan’a enflasyon çıkışı

04 Ocak 2022 Salı, 10:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından enflasyonla ilgili söylediği “Her ne sebepten olursa olsun vatandaşlarımızın bu durum ile karşılaşmasından üzgünüz” ifadeleri tepki çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Öztrak, "Devleti özel sektör gibi yöneteceğim’ dedin, batırdın. Bırak, sandıkta devleti devlet gibi yönetecekler iş başına gelsin" dedi.

Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde:

Kendin ettin kendin buldun.Milleti perişan ettin.Şimdi “Sebebi ne olursa olsun vatandaşın yüzde 36 enflasyonla karşılaşmasından üzgünüz” deyip kurtulamazsın.

Devleti özel sektör gibi yöneteceğim dedin.Batırdın.Bırak. Sandıkta devleti devlet gibi yönetecekler iş başına gelsin. — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 4, 2022



