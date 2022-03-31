CHP'li Öztunç 'İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi' diyerek İkizköy’deki gözaltılara tepki gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de zeytin ağaçlarının kesilmesine itiraz eden çevrecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi. Zeytin yerine kömürü tercih ediyorlar” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de zeytin ağaçlarının kesilmesine itiraz eden çevrecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Kanun hükmünü ihlal eden yönetmeliği uygulayanları değil zeytin ağaçlarını koruyanları gözaltına alıyorlar. İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi. Zeytin yerine kömürü tercih ediyorlar” dedi.
Ali Öztunç, İkizköy’de bu sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının kesilmesine engel olmak isteyenlere müdahale edilmesine tepki gösterdi. Çevrecilerin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Öztunç, şunları kaydetti:
“Bakanlık ismi değişince iklim kurtulmaz demiştik. Bu görüntüler, Milas İkizköy'den. Kanun hükmünü ihlal eden yönetmeliği uygulayanları değil zeytin ağaçlarını koruyanları gözaltına alıyorlar. İşte AKP'nin yeşil kalkınma devrimi. Zeytin yerine kömürü tercih ediyorlar.”
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
En Çok Okunan Haberler
- Twitter'dan yeni karar! O özelliği ücretli oluyor
- Otomobilin tıra arkadan çarptığı feci kaza
- Ramazan'da iftar çadırlarının akıbeti belli oldu
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- 'Akkuyu projesi gecikebilir'
- Kılıçdaroğlu, Hatay’da meşalelerle karşılandı
- Ordu’da heyelan; 6 ev hasar gördü, 1 eve tahliye
- SOL Parti’den ‘seçim yasası’ açıklaması
- 'İnsanları ümitlendiriyorsunuz'
- Antalya Valiliği'nden ani kar erime uyarısı