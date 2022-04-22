CHP'li Öztunç Kasapoğlu’na sordu: Protestolara katıldığı için bursu kesilen öğrencileri TBMM'ye taşıdı

22 Nisan 2022 Cuma, 12:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“Anayasamızın 34. Maddesinde ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ ibaresi yer almasına rağmen, barınamıyoruz, 8 Mart Kadınlar günü, elektrik zamları, kayyum rektör protestoları ve çevre eylemleri vb şiddet içermeyen masumane eylemlere katılan birçok öğrenci yurtlardan atılmış, burs ve kredileri kesilmiştir” diyen Öztunç, şu soruları yöneltti: