CHP'li Öztunç Kasapoğlu’na sordu: Protestolara katıldığı için bursu kesilen öğrencileri TBMM'ye taşıdı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, protesto eylemlerine katıldıkları için bursları kesilen ve yurtlarından atılan öğrencileri TBMM gündemine taşıdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.
“Anayasamızın 34. Maddesinde ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ ibaresi yer almasına rağmen, barınamıyoruz, 8 Mart Kadınlar günü, elektrik zamları, kayyum rektör protestoları ve çevre eylemleri vb şiddet içermeyen masumane eylemlere katılan birçok öğrenci yurtlardan atılmış, burs ve kredileri kesilmiştir” diyen Öztunç, şu soruları yöneltti:
- 2018 yılından bugüne yıllar itibariyle, şiddet içermeyen çeşitli protesto eylemlerine katılmalarından dolayı kredi ve bursu kesilen öğrenci var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?
- 2018 yılından bugüne yıllar itibariyle, şiddet içermeyen çeşitli protesto eylemlerine katılmalarından dolayı yurttan çıkarılan öğrenci var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?
- Bu öğrencilerin kredi, burs ve barınma hakları hangi gerekçe gösterilerek ellerinden alınmıştır?
- KYK hakkında bu konulardan dolayı öğrencilerin açmış olduğu dava sayısı nedir? Bu davalardan kaçı öğrenci lehine kaçı KYK lehine sonuçlanmıştır? KYK hakkında açtıkları davaları kazanan öğrencilerin tümüne hakları iade edilmiş midir?
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