CHP’li Polat: Denizlerimiz bu kadar mı önemsiz?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 13:06

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Çevre Komisyonu’nda görüşüldü. CHP Çevre Komisyonu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat komisyon toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

“DENİZLERİMİZ BU KADAR MI ÖNEMSİZ?”

Teklifle denizleri kirleten büyük tonajlı gemilere kesilen cezaların miktarının düşürülmesini eleştiren Polat, “Bu uygulama denizlerimizin kirletilmesine çanak tutar” dedi. 2018 yılında yapılan toplantıdaki konuşmasına atıfta bulunan Polat, “Hafta sonu birisi gelip gri suyunu ya da kirli sintinesini veya çöpünü bizim liman işletmelerimize bıraksa ödeyeceği işletme gideri ile açık denizlerimizde boşaltması durumunda uygulanacak ceza arasında bir kıyas yaptım caydırıcı bir ceza olmadığı ortaya çıktı. Yakalanırsa bir ceza ödeyecek, işletme giderinden daha düşük maliyetlerle bir ceza ödemiş olacak. Bizim denizlerimiz bu kadar mı önemsiz?” dedi.

“GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ ŞART”

Denizlerimizin yeterince takip edilmediğine vurgu yapan Polat, “Mesela biz Foça’da bir gemiden kaynaklı çevre felaketiyle karşılaştık, bir haftadan fazla sürede denizi temizleyemediğimiz gibi kirleten gemiyi de bulamadık. Ayrıca karasularımızda gemilerden belli kargoların denize bırakılmasıyla çeşitli yasa dışı işlerin yapıldığı da bir gerçek. Gelişmiş teknolojinin kullanılması, denizlerimizin takip edilmesi ve zaafların ortadan kaldırılması şart” yorumunu yaptı.

“CESARET EDİLMEMELİ”

Mahir Polat konuşmasında gemi sökümünün de bir kirletici olduğuna değindi. Gemi sökümünü bir sanayi olarak tanımlayan Polat, “Fakat dünyanın kirliliği tescillenmiş gemilerinin Türkiye’ye getirilmeye cesaret edilmesi bile maalesef bizim konuya ve gelecek nesillere bırakacağımız mirasa ne kadar sahip çıktığımızı gösteriyor” dedi.

“DENİZİMİZ SUYUMUZ ENGİNDİR YATAĞINI BULUR”

Teklifte yer alan devlete ait kıyı dolgu alanlarına yer altı otoparkı yapabilme olanağı sağlayan maddeyi de değerlendiren Polat, “Siz ucuz rant peşinde koşarak ne kadar denizi doldurursanız doldurun ya da akarsuyun yatağını değiştirmeye çalışırsanız çalışın, bir gün gelip denizler ve akarsular kendi yatağını bulacak ve bulduğu zaman da maalesef acı bir tabloyla karşılaşacağız” uyarısında bulundu.



