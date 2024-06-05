CHP'li Polat: TCDD, 2023'te İZBAN'dan 938 milyon TL zarar etti

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:29

CHP İzmir Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Komisyonu üyesi Mahir Polat, KİT’lerde yaşanan zarar bilançolarının her sene katlandığını belirterek,” TCDD maalesef bu yönetim anlayışla zarar etmeye devam ederken, elinde bulunan kuruluşları da zor durumda bırakıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl TCDD’nin 6 milyar 386 milyon zarar ettiğinin altını çizen Polat, 2023 yılında ise TCDD’nin yeni bir rekora imza atarak 11 milyar 491 milyon zarar ettiğini açıkladı.

“BÜYÜKŞEHİRDEN 3 KAT KULLANIM BEDELİ ALIP ZARARI DA İKİYE KATLADILAR”

TCDD’nin İZBAN’da ki payının yüzde 50 olduğuna dikkat çeken Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBAN hattında kullanılan raylar için TCDD’ye her yıl bir bedel ödediğini ve bu bedelin 2024 yılında 3,5 kat artırdığına vurgu yaparak “İzmir Büyükşehir Belediyesi buradaki tüm yükü sırtlarken yıl sonunda İZBAN büyük zarara uğruyor” dedi. Polat, geçtiğimiz yıl 652 milyon zarar eden İZBAN’ın 2023 yılındaki zararının 938 milyonu geçtiğini söyledi. Zararın 2021 yılında 420 milyon TL olduğunu belirten CHP’li vekil, “Sadece iki yılda zarar ikiye katlanmış durumda iken TCDD hala nasıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni zor durumda bırakırım anlayışını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“İZMİR LİMANINI DA BİTİRDİLER”

AKP iktidarının İzmir kentine uyguladığı üvey evlat muamelesinin İzmir Limanı’nda da kendisini gösterdiğinin altını çizen Polat, tüm limanları özelleştirmeyi, peşkeş çekmeyi kendisine görev edinen iktidarın TCDD’nin elinde bulunan İzmir Limanı’na da göz diktiğini söyledi. 2022 yılında İzmir Limanı’ndan yapılan 8 milyon 554 bin ton olan elleçlemenin 2023 yılında 7 milyon 500 bin tona düşürüldüğünü söyledi. Polat, limandaki ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 21 azalışı ve ithalatın yüzde 5 artışına TCDD’nin Rusya - Ukrayna savaşının etkisi olarak göstermesinin, gerçekçi olmadığını söyledi.

“TCDD’DEN YATIRIM PROJELERİ KAYNAKLARINA BLOKE”

TCDD’nin YHT projelerindeki uygulamalarına da değinen Mahir Polat, “11 yıldır Ankara-İzmir YHT hattının bitirilmesi bekleniyor ve her seçim dönemi İzmir’e müjdeler veriliyor. 2016 yılında hizmete girecek dendi, maliyeti 7 milyar iken 28 milyara çıktı. Ancak hala bitiriliş tarihi muamma olarak devam ediyor. Sayıştay raporuna bakıldığında yatırım programı kapsamında TCDD’ye verilen ödeneğin kuruluş tarafından tam olarak aktarılmadığının, bir proje de 450 milyon verilen ödeneğin 200 milyonunun TCDD tarafından bloke edildiğini, bu yüzden yüklenici firmanın yapabileceğinin altında iş yapmasına, işin başlangıçtaki bitiriliş süresinin uzamasına, gelecek yıllarda yüklenicilere daha fazla ödeme yapılmasına neden olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu uygulama birçok proje için geçerlidir ve bunu TCDD açıklamalıdır” şeklinde konuştu. Polat, bu anlayışla TCDD’nin 2024 yılında zararına zarar katacağını ve yıl sonunda 15 milyar zararın şaşırtıcı olmayacağını da sözlerine ekledi.