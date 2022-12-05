CHP’li Purçu: 2023 yılı bütçesi iş, aş değil; zam ve zulüm bütçesidir!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:47

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlanan 2023 yılı bütçe kanun teklifi hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. 2023 yılı bütçesinin 20 yıllık AKP iktidarının ve tek adam rejiminin son bütçesi olduğuna vurgu yapan CHP’li Purçu; bu bütçenin enkaz bütçesi olduğunu ifade etti.

“Bu bütçe AKP iktidarının son bütçesidir” diyerek sözlerine başlayan Purçu, “Bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız. Bu bütçe yoksulluğun daha da derinleştiği, gelir dağılımının daha da bozulduğu, yatırım harcamalarının daha da kısıldığı bir yokluk ve yoksulluk bütçesidir. Bu bütçede; iş bulmaktan ümidini yitiren gençler, yatağa aç giren çocuklar; okulda beslenemeyen ve barınamayan öğrenciler, cinayetlere kurban giden kadınlar, iş cinayetlerinin fıtrat olarak görüldüğü madenciler, sürekli vaatlerle oyalanan emeklilikte yaşa takılanlar, atama beklemekten yıllarını çürüten öğretmenler yoktur” ifadelerini kullandı.

“2023 YILI BÜTÇESİNDE EKONOMİK KRİZ HAYALET OLDU”

Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bütçe kapanış konuşmasında yer alan “Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız” sözlerini hatırlatarak devam eden CHP’li Purçu, “Bugün açıklanan enflasyon oranı da alınan talimatla düşürüldü. Artık TUİK emir eri oldu; sokağa göre değil, talimata göre enflasyon açıklar oldu” sözlerini kullandı.

“BÜTÇE İLE VERGİLERLE HALKIN SIRTINA BİNİLEREK SEÇİM BÜTÇESİ YARATILIYOR”

AKP’nin derinleşen ekonomik krizi görmediğini aktaran Özcan Purçu, “2023 yılı bütçesinde 4,5 trilyon liralık gider; 3,8 trilyonluk gelir söz konusu iken; 659 milyar TL açık öngörülmekte; 565 milyar TL faiz ödemesi olacağı belirtilmektedir. Geçtiğimiz yıl 1 trilyon 250 bin TL olarak öngörülen vergi geliri bu sene 3,8 trilyona çıkartılarak tam 3 kat artış gerçekleştirilmiştir. Anlaşılan o ki yine yük vatandaşın sırtına binecektir. Maliyetler artıyor, vergi oranları artıyor, kira artıyor, gıda fiyatları artıyor hükümete göre enflasyon düşüyor, sözüm ona faiz indiriliyor. Bunun mantıkla akılla ve bilimle açıklanır bir yanı yoktur. Öte yandan bütçede gider kaleminin 2,7 milyar TL’sinin tüketim kalemlerinden alınması öngörülmektedir. Bu da dar gelirli vatandaşın sırtından toplanacak vergidir” dedi.

2023 YILI BÜTÇESİ “SON İFLAS” BÜTÇESİ

“AKP iktidarı ezilen yurttaşı görmek, onun sorunlarına çözüm üretecek bütçe yapmak yerine; Saray bütçesi yapmış; yine vatandaşı ekonomik buhran ile baş başa bırakarak seçim bütçesi yaratmıştır. Bu faturayı yine vatandaş ödeyecektir” diye devam eden CHP’li vekil, “Bu bütçe AKP hükümetinin son iflas bütçesidir. Batan ekonomide; adaletsiz vergiler öngörülmekte, verilen hazine garantili ihalelerle gençlerimizin ümidi; çocuklarımızın geleceği çalınmaktadır. 3500 TL’ye mahkûm edilen emeklilerimiz; 5500 TL ile ailesini geçindirmeye çalışan iççilerimiz varken; her 5 kişiden bir sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorken; bu bütçe sadece Saraya israf imkânı sunan bir bütçedir” ifadelerini kullandı.

8 AYDA KKM’YE 91,5 MİLYAR TL ÖDENMİŞTİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 4,3 milyon haneye yardım yapıldığı açıklamalarını da hatırlatan CHP’li Purçu, “Yoksulluk sınırının 25 bin TL; açlık sınırının 8,6 bin TL olduğu ülkemizde; insanları sefalete mahkûm eden, Bakan Yanık’ın övünerek açıkladığı 4,3 milyon haneye yardımın yapıldığı bir anlayışta; yokluk, yoksunluk halka reva görülmektedir. Bütçeden sadece 54 milyar TL ayrılan çiftçi artık tarlasına gübre atamamakta iken; 5 yandaş müteahhidine dolar bazında, euro bazında köprü, otoyol, şehir hastanelerinin garantileri üzerinden 102 milyar TL’yi aktarılması planlanmaktadır. Öte yandan kur korumalı mevduatın bütçeye maliyetinin ekimde 6,6 milyar TL olduğu, Merkezi bütçeden kur korumalı mevduat (KKM) sahiplerine ödenen tutarının eylülde 9,2 milyar TL olduğu açılanmıştır. Böylece 8 ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5milyar TL ödenmiştir” diye konuştu.

“20 YILLIK AKP İKTİDARININ SON BÜTÇESİ”

Özcan Purçu sözlerini şöyle noktaladı: “Özetle; bu bütçe zengini daha zengin etme bütçesidir! Bu bütçe evine ekmek alamayanların değil yatına, kotrasına akaryakıt indirimi yaptıranların bütçesidir! Bu bütçe çocuklara açlığın reva görüldüğü; halkın yardımlarla geçinerek ayakta tutunmaya çalıştığı; emeklilerimizin bir simide mahkûm edildiği; Roman vatandaşlarımızın kâğıt üstü göstermelik planlarla geçiştirildiği son bütçedir! Bu bütçe iş aş değil; zam ve zulüm bütçesidir! 20 yıllık AKP iktidarının son bütçesidir!”