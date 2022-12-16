CHP’li Purçu: 6 yaşında çocuklar istismara uğruyor, bakanlık seyrediyor

16 Aralık 2022 Cuma, 11:56

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; 2016 - 2021 dönemini kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylemi Planı (ROSAP) soru önergesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın verdiği yanıtı paylaştı.

"BAKANLIKTA 'OLACAK, BİTECEK' SÖZLERİYLE GEÇİŞTİRİYOR"

Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtı değerlendiren Özcan Purçu, “2023 yılına giriyoruz, bakanlıkta sorunları hala olacak bitecekle sözleriyle geçiştiriyor. Sorularımız gayet açık ve net; Bakanlık açıklamasında “Yeni dönem Faaliyetlerini içeren Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesinde erken evliliklerin önüne geçmek için okullarda SHM iş birliği ile ortaokul lise düzeyindeki verilere yönelik olarak her yıl aile eğitim programının erken evlilik modülü üzerine eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır. Bununla alakalı olarak Roman çocukların ortaokul sonrası liseye kayıt olması için ailelere ziyarette bulunarak yönlendirmeler yapılacaktır. İl müdürlüklerimiz yerel yönetimler ile iş birliği halinde Roman çocuklarının okula devam durumlarının takibini yapıp, çocukların erken yaşta evlendirme sorunlarının belirlenmesi sağlanacak ve bakanlık boyutunda ise MEB ile İçişleri Bakanlığı işbirliği içinde olacağımız kurumlar olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Eylem planı 2016 yılında başlıyor, 2023 yılına giriyoruz” hatırlatması yapan Purçu, “Yapılan çalışmalara ilişkin her hangi bir veri yok. Çalışmalar için ne kadar bütçe ayrılmış, kaç personel görevlendirilmiş, çalışma kapsamında kaç aile ile görüşülmüş, kaç kişiye destek sağlanmış, erken evliliklerle ilgili kaç olaya müdahale edilmiş, somut bir bilgi yok. Anlaşılan o ki Roman Eylem Planı Bakanlığın raflarında tozlanmaya terkedilmiş.” Sorduğumuzda Bakanlık sadece mevzuata ilişkin bilgi veriyor, geçiştiriyor. Anlaşılan o ki Bakanlığın gündeminde Romanların adı yok, erken evlilikleri önleme gibi bir dertleri yok” dedi.

“REZALETİ GÖRMÜYORLAR, ÇIĞLIKLARI DUYMUYORLAR, GERÇEKLERİ BİLMİYORLAR”

Tarikat liderinin 6 yaşındaki bir çocuğu istismar etmesi tartışmalarına da değinen Purçu, “Önergemiz kapsamında bakanlık Roman vatandaşlar arasındaki erken evlilik konusuna da sorularımızı da yanıtlamış. Yanıtta Bakanlık; erken evliliklerin önüne geçilmesi için Çocuk Evleri Sitelerinin oluşturulduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu sitelerde erken evlilik nedeniyle istismara uğrayan çocuklara psikososyal desteğinde verildiği ifade etmiş.

Şimdi sormak gerekiyor madem bu siteler vardı; 6 yaşındaki bir kız çocuğumuz istismara uğrarken, Bakanlık neredeydi? Bakanlık yanıtında istismara uğrayan çocuklara anında müdahale edildiği; soruşturmanın derhal açıldığı ve Aile Bakanlığının da olaya hemen müdahil olduğu ifade ediliyor. Bu kız çocuğumuz yıllarca istismara uğrarken Bakanlık neredeydi? Kaldı ki açılan dava bile kamuoyu baskısı ile erkene çekildi; yine Kamuoyu baskısı ile sapkın tutuklandı. Bu durumda olan pek çok mağdur yavrumuz var. Göstermelik uygulamalarla gün geçiştirmeyi bırakın; gerçekten mağdur olan çocuklara, kadınların hayatlarını kurtarın. Bakanlık erken evlilikleri önlemek için çocuk evleri siteleri kurmuş sonuç; rezaleti görmüyorlar, çığlıkları duymuyorlar, gerçekleri bilmiyorlar!” diye konuştu.

“ROMAN VATANDAŞLARIN TEMEL SORUNLARINI ÇÖZÜN”

Roman vatandaşların sorunlarına yönelik verdikleri önergelerde, çalıştayların yapılmasından ve meslek elemanlarının eğitilmesinden öteye gitmeyen yanıtlar verildiğini aktaran CHP’li Purçu, “Vatandaşa dokunan tek bir çalışmadan bahsedilmediğini görüyoruz. Roman vatandaşlara sorunlarına yönelik tek bir somut adım atmayan Bakanlık belli ki bol bol çalıştaylar yapmış. Roman vatandaşın hayatına, sorununa dokunan hiçbir şey yapılmıyor. Roman vatandaş ne yapsın çalıştayı? Çalıştayı yapın ama oradaki tartışılanları sahaya yansıtın. Roman mahallesine bakın, onların sokaklarına girin; bu soğukta çoluğuyla çocuğuyla barınamayan, ısınamayan, hasta çocuğuna ilaç bile alamayan, uyuşturucu girdabında boğuşan Roman vatandaşların temel sorunlarını çözün” ifadelerini kullandı.