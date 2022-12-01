CHP’li Purçu: Ekonomik icraat yapın dedik, AKP halkı icralık yaptı!

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:09

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu TBMM’de yaptığı basın açıklamasında AKP hükümetinin uyguladığı yanlış politikalara dikkat çekerek; halkın kriz sarmalına sürüklendiğini, kredi çekip, kredi kartı kullanıp borçlarını ödeyemeyen ve icralık olan vatandaşların durumuna ilişkin güncel borç haritası çıkarttı.

“VATANDAŞ KRİZDE, HÜKÜMET NEREDE?”

“Türkiye derinleşen krizle birlikte; İktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyle vatandaş da borç sarmalına sürüklenmiştir” diyen CHP’li Özcan Purçu, “TUİK’E göre Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 85,51’e yükselirken; Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre bu rakam yıllık yüzde 185,34 olarak açıklanmıştır. Gıda enflasyonuna bakıldığında ise TÜİK’e göre 10 ayda yüzde 99,05’tir. Bu rakam; enflasyonun alt kalemlerinde Ulaştırma giderlerinden sonra en yüksek ikinci orandır. Millet artık açlık değil sefalet sınırında yaşamaktadır” diye konuştu.

“AİLE BAKANI YOKSULLUĞU İTİRAF ETTİ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Türkiye genelinde geçen yıl 4 milyon 332 bin 805 hanenin sosyal yardımlardan yararlandığını söylemesni hatırlatan Özcan Purçu, “Yine Bakan Yanık, geçen yıl ayrıca 836 bin 665 kişiye de yaşlı aylığı verildiğini belirtmiştir. Bu durum yoksulluğun ve yokluğun arttığının bizzat itirafıdır. Bu açıklamaya göre toplumun yaklaşık yüzde 20’si sosyal yardımlarla hayatını sürdürmekte; her 5 kişiden 1’i yardıma muhtaç halde demektir” ifadelerini kullandı.

“YARDIMLARLA GEÇİNEN BİR ÜLKEDE KARTLARIN, BORÇLARIN, İCRALARIN PATLAMASI DA KAÇINILMAZDIR”

Ardından Purçu madde madde Türkiye’nin Güncel Borç haritasını açıkladı:

“Bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 165 bin 902’ye yükselmiştir.

Son 9 ayda kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen sayısı ise yüzde 42,4 artışla 1,2 milyona çıkmıştır.

Bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldıkları krediler ise 1601,2 milyar lira düzeyine çıkmıştır.

Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 18 Kasım itibariyle 1 trilyon 427 milyar lira olarak gerçekleşmiştir.

Vatandaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçları ise son bir yılda 5,3 milyar lira artarak eylül sonunda 36 milyar liraya yükselmiştir.

Vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 400 milyar liralık, toplam borçlarında ise 408 milyar liralık artış yaşanmıştır.

(UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak – 25 Kasım günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 7 milyon 680 bin yeni dosya gelmiştir.

Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 733 bin artmış; bu dönemde 6 milyon 637 bin dosya da sonuçlandırılmıştır. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında artmıştır.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 515 bin adet artarak 25 Kasım itibariyle 23 milyon 608 bine çıkmıştır.”

İKTİDAR VATANDAŞIN SIRTINA DAHA ÇÖKEBİLMEK İÇİN İCRA DAİRE BAŞKANLIKLARI AÇIYOR!

Ardından açıklamalarını sürdren Özcan Purçu, “Özetle; ülke genelinde icra dosyası sayısı 24 milyonu aştı. Hükümet ne yaptı? Artan icra dosyalarına karşı; yeni icra daire Başkanlıkları açtı! Böylelikle icralardaki yığılmayı önlemek için pek çok ilde İcra Daireleri Başkanlıklarının faaliyetlerine başladı” dedi.

“AKP HÜKÜMETİ ÜLKENİN PSİKOLOJİSİNİ BOZDU”

Yaşanan intihar vakarlına da dikkat çeken CHP’li Purçu, “AKP iktidarında intiharlar zirve yapmıştır. Öyle ki TUİK son 2 yılda intihar sayılarını bile yayınlamamakta; sayıları gizlemektedir.2015-2020 yıllarını içeren 5 yılda ise toplam 14 bin 500 kişi hayatına son vermiştir. Vatandaş yarınını görememektedir. Çocuklar adeta açlıkta imtihan edilmektedir. Gençler ise Türkiye’de geleceklerini görememektedir. İktidar ise vatandaşın bu mağduriyetlerini gidermeyi değil; kâğıt üstünde ekonomiyi düzeltmeyi kendine görev edinmiştir” ifadelerini kullandı.