CHP'li Purçu: Elektrik faturaları en son iktidarı çarpacak

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:49

CHP milletvekilleri seçim çalışmaları kapsamında il ve ilçe çalışmalarına devam ederken İzmir Milletvekili Özcan Purçu da Güneydoğu Anadolu bölgesinde sahaya indi. Sırasıyla Diyarbakır merkez, Bismil ve Silopi ilçeleri, Batman merkez, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerini ziyaret eden ve programını Siirt çalışmasıyla tamamlayan Purçu; bölgede kanaat önderleri, esnaf, çiftçi ve vatandaşların kendisine iletilen sorunları TBMM gündemine taşıdı.

“Bıçak kemiği dayandı diyorduk ama anlaşılan o ki vatandaşın can damarına saplanmış” diyen CHP’li Purçu, “Kime dokunsanız bir ah işitiyorsunuz. Esnaf perişan, çiftçi perişan, çiftçi bırakınız geçimi sağlamayı, elektrik faturasını ödeyemez durumda. Tablo çok karanlık, son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 89,5, ile yüzde 184.2, tarımsal sulamada yüzde 142.5 zam yapıldı. Bu oran ticarethanelerde yüzde 174.2 ile yüzde 265.6, sanayide ise yüzde 433,1 dolayında, buna katlanmak mümkün mü? Sonuç duran üretim, tarlada kuruyan mahsul” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ CAN ÇEKİŞİYOR İKTİDAR BİHABER”

Güneydoğu bölgemizde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Özcan Purçu, “Bölgenin kendine özgü sorunlarının yanında temel başlık geçim sıkıntısı ve işsizlik. Çalışma yaşında olanlar vaktinin büyük bölümünü kahvehanelerde bir çaya talim ederek geçiriyor. Bölgedeki gençler işsizlik yüzünden geleceğe dair ümitlerini yitirmiş durumdadır. Çiftçi can çekişiyor, iktidar bihaber, sadece seyrediyor” diye konuştu.

“SİLOPİ- CİZRE ARASINDA YOL’SUZLUK DEVAM EDİYOR”

Bölgedeki yol sorununa dikkat çeken Purçu, “Şırnak ili Silopi ile Cizre ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda bölgede yatırımların yetersizliğini adeta gözler önüne seriyor. Bu devirde bu yol ağı, hem vatandaşa eziyet hem de gelişmeye engel. Habur sınır kapısını bölgeye bağlayan ve İpek Yolu olarak da bilinen karayolunda yer yer çökmeler göze çarpıyor. Bu yol bile bir başına, kara yolu ağı yatırımlarından dem vuran “sürekli yollar yapılıyor” söylemini dilinden düşürmeyen iktidarın açıklamalarının bir algı operasyonundan öte bir şey olmadığını gösteriyor. Yollardan vatandaş şikâyet ediyor, kamyoncu esnafı şikâyet ediyor, hükümet ise sadece dinliyor. Diğer bir sorun yenilenen yollarda kalitesiz ve yetersiz malzeme kullanılması. Yenilenen yollar en küçük bir yağışta, karda ya da ağır tonajlı araçların geçişinde bozuluyor. Tekrar ihale, yandaşa tekrar rant yaratılıyor. Vatandaşın işi yoluna girmiyor ama yandaş her türlü yolunu buluyor” dedi.

“BARAJ VAR KANAL YOK!”

Bölgede birçok barajın olduğunu hatırlatan CHP’li Purçu, “Çiftçinin tarlasını sulayacak su kanalları yok. Anlaşılan o ki sulama kanalı projeleri tozlu raflarda beklemeye devam ediyor. Sulanamayan tarım arazisi azalan üretim, artan fiyat ve milli servet kaybı demektir. Su akıyor, yetkililer seyrediyor. Tarımsal sulama sorunun yaşandığı illerden biri de Şırnak olduğunu tespit ettik. Şırnak ilinin Silopi ilçesinde çiftçiler bölgede sulama kanalları olmaması nedeniyle tarlalarını sulayamıyor. 191 bin dekar sulu, 57 bin dekar susuz tarım alanı olmak üzere 250 bin üretim alanına sahip olan Silopi ovasında; çiftçiler sulama yapamadıkları için verim kaybı yaşamakta, kuyu kazarak bu sorunu imece usulüyle çözmeye çalışmaktadır. Çiftçilerin her sene daha derin kuyu açmak zorunda kalmakta, bu durum başta enerji olmak üzere maliyetleri artırmaktadır. Çiftçiler tarlalarını yeterince sulayamadıkları gibi birde ağır elektrik faturalarının altında ezilmektedir” şeklinde konuştu.

"TARIMSAL SULAMA İÇİN ELEKTRİK FİYATLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

“Hükümetin her 3 ayda bir elektrik zamlarını otomatiğe bağlamış durumdadır” diye devam eden Purçu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılında elektrik faturasını ödeyemediği için 2 milyon 970 bin 505 abonenin elektriğini kesildi. Bu elektrik maliyetlerinden can çekişen bir grup ise bu bölgede tarımsal sulama yapan çiftçilerdir. Çiftçi gelen faturaların altında ezilmekte; ödeyemediği faturalar nedeniyle mahsulü ya tarlada çürümekte ya da hiç ekememektedir. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları yeniden düzenlenmeli, teşvik, vergi indirimi gibi yollarla bu fiyat düşürülmelidir. Artan fiyat önce çiftçimizi sonra vatandaşımızı çarpmaktadır. Görünen o ki elektrik faturaları son olarak sandıkta iktidarı çarpacak” ifadelerini kullandı.