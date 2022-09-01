CHP’li Purçu fırıncıların sorunlarını Meclis'e taşıdı!

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:48

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, un ve elektrik başta olmak üzere artan maliyetler, ruhsatsız çalışan fırınlar, AVM’ler ve zincir marketlerle rekabet edemeyen fırıncı esnafının yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Ayrı ayrı hem Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un hem de Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Purçu yaptığı yazılı açıklamada, “Fırıncı esnafı tükettiği unu aynı fiyattan yerine koyamıyor, una her gün zam geliyor. Eskiden 3-4 ay vade ile aldığı unu birkaç gün vade bile yaptıramıyor. Maliyetler geçtiğimiz yıla göre iki üç hatta dört kat artmış durumda. Esnaf elektrik faturasını dahi ödemekte zorlanıyor. Kirayı, SGK primlerini diğer sabit giderleri düşününce bırakınız kazanmayı esnaf her ay cebinden ödeyerek ayakta kalmaya çalışıyor. Bir kredi kartından çekip diğerinin borcunu kapatıyor” diye konuştu.

“SOFRASINDA EJDER, MEYVESİ OLANLARIN, EKMEK ALAMAYANIN HALİNDEN ANLAMAZ”

AKP’nin yanlış politikaları hem fırıncıyı hem vatandaşı ekmeğinden ettiğine dikkat çeken CHP’li Purçu, “Ekmek olmadan karın doymaz, sofrasında ekmeği eksik olmayan bir toplumuz, bir ailenin günlük 5 ekmek tükettiğini düşünülürse günde 25 lira demektir, dar gelirli ekmeyi bile sofrasına koyamaz hale geldi. Sofrasında ejder, smoothie, starex meyvesi olanların, ekmek alamayanın halinden anlamasını beklemiyoruz ama durum gerçekten vahim, hani tarımda dünyanın kendi kendine yetebilen yedi ülkesinden biriydi? Bırakınız kendimize yetmeyi, dünya piyasalarını bizim belirlediğimiz pek çok tarım ürününde dışa bağımlı hale geldik” ifadelerini kullandı.

GİRDİ MALİYETLERİNİ KALEM KALEM SAYDI

“Ağustos 2022 itibariyle; bir yılda ekmek girdi maliyetlerindeki artışı en asgari tutar esas alarak açıklayan Özcan Purçu; “Bir yılda un yüzde 82; akaryakıt, yüzde 163; elektrik; yüzde 196; doğal gaz yüzde 183; işçilik yüzde 95; ambalaj yüzde 135; maya yüzde 189; kira yüzde 150; un yüzde 233; tuz yüzde 213; araç bakım yüzde 338 artmıştır. Fırıncı ne yazık ki vatandaş ile karşı karşıya bırakılmıştır. En düşük maliyet hesabı ile bile yıllık ortalama yüzde 180 artış yaşanırken; Kasım 2021’den bu yana bir kilogram ekmek fiyat tarifesi artış oranı yüzde 64,75’dir. Bu tabloda hükümetin düzenleyici olmalı ve duruma müdahale etmelidir. Fırıncının hafifletecek politikalar üretmeli, halkın ucuz ekmeğe ulaşmasını sağlamalı, fırıncı esnafını desteklemelidir” dedi.

“SADECE İSTANBUL’DA ORTALAMA 2300 İŞLETME YASADIŞI EKMEK ÜRETİYOR”

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikasının verdiği bilgiye göre sadece İstanbul’da faaliyet gösteren 4000 işletmeden ortalama 23000 ‘ünün yasadışı ekmek üretimi yaptığını belirten CHP’li Purçu; bu durumun haksız rekabete neden olduğunu, işini hakkıyla yapan esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Fırıncıların sorunlarına yönelik mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Özcan Purçu; “Fırınların denetimi sıklaştırılmalı ve ruhsatsız fırınlar derhal kapatılmalıdır. Ekmek üreticisini zorda bırakan mevzuatlar acilen düzeltilmelidir. Bu sayede yasal faaliyet yürüten fırınların kapasitesi artacak; daha çok ekmek satacak. Bu da fırınların maliyetini azaltacaktır” diye konuştu.

“BİZ YERLİ ÜRETİM DEDİKÇE İKTİDARA İTHALATA YÖNELİYOR!”

Ekmeğin hammaddesi olan buğdayda dışa bağımlılığımızın gün be gün arttığını vurgulayan Özcan Purçu; Tarım Bakanlığına yıl bazında ithal ettiğimiz ve çiftçimizin ürettiği buğday miktarını sordu; Ukrayna ile çözümlemeye çalışılan buğday krizinin yerine yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. AKP politikaları ile çiftçinin küstürüldüğüne değinen Purçu; “Emeğinin karşılığını alamayan çiftçi buğday ekmeyi bırakıyor. Çiftçiler tarlasını tapanını satıp şehirlere göç ediyor. Bu sarmal her geçen gün büyüyor. Azalan üretim ülke ekonomisini ve vatandaşı vuruyor” dedi.

“YİNE BU SABAH ZAMLARA UYANDIK”

Elektrik ve doğal gaza gelen son zamları hatırlatan CHP’li Purçu, “Biz fırıncılar maliyetleri karşılamıyor demişken, güne elektriğe konutlarda ve tarımda yüzde 20, sanayide yüzde 50 zamla uyandık. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50 zam geldi. Zamlar durmuyor, ekmek küçülüyor, şatafat ise devam alabildiğine devam ediyor! Bakalım Sayın Bakanlar soru önergelerimizi yanıtlayacak mı? Yanıtlarlarsa ne yanıt verecekler? Merakla bekliyoruz. Sonuna kadar vatandaşın ekmeğini büyütmek ve esnafın sorunlarını çözmek için mücadeleye devam” diyerek açıklamasını noktaladı.

Özcan Purçu, Bakan Kirişçi’nin yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şu sorulara cevap istedi:

Fırıncıları desteklemek adına; Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından desteklenen buğday rekoltesinin artırılmasına yönelik bir çalışma var mıdır? Varsa detayları nelerdir? Son 5 yılda; yıl bazında, Türkiye’de üretilen buğday kaç tondur? Son 5 yılda; yıl bazında, İthal edilen buğday ülkeler bazında kaç tondur? Türkiye’deki buğday üretimini artırmaya yönelik bir çalışma mevcut mudur? Mevcutsa özellikle âtıl tarım alanların buğday üretimine tahsisi ve çiftçiyi buğday üretimine desteklemek adına yapılacak çalışmalar nelerdir? Türkiye’de son 5 yılda; yıl bazında, buğday üretimi yapan kayıtlı kaç çiftçi bulunmaktadır? Eylül 2022 tarihi itibariyle; yerli üreticimizin Lisanslı depolarda bekleyen ne kadar ekmeklik buğdayı bulunmaktadır?

Purçu’nun Bakan Muş’a sorduğu sorular ise şu şekilde: