CHP’li Purçu: Hükümetin kulağı hem sanata tıkalı, hem de sanatçıların sorunlarına

18 Kasım 2022 Cuma, 09:49

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 bütçesinde Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a ve AKP İktidarına tepki gösterdi.



“SANATÇILAR SEFALETE VE AÇLIĞA MAHKUM”

“Her yıl bütçe için kitapçıklar bastınız; ama her defasında Romanları atladınız” diyerek başlayan Özcan Purçu, “Roman Vatandaşlar için 2016 yılından bugüne kadar Eylem ve Strateji planı kapsamında kaç kuruş ayırdınız? Sıfır. Madem bütçe ayırmayacaktınız Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak neden strateji ve eylem planında yer aldınız?” diye sordu.

Ülkenin kültürünü taşıyan en önemli kişilerin Roman Vatandaşlar olduğunu belirten Purçu; “Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar; özellikle sanatsal kültürün devam ettirilmesinde; önemli rol oynayan Roman vatandaşları neden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda aktif bir şekilde yok? Kültür Bakanlığı olarak Strateji ve Eylem Planı kapsamında hangi eylemi yaptınız da eylem planında hala yer alıyorsunuz? Bakınız, Mardin’in müzik alanındaki kültürünü devam ettiren sanatçılar kimlerdir? Romanlar. Diyarbakır’dan İzmir’e; Antep’ten Aydın’a kadar sanatta hep Romanlar vardır. Aydın’da Roman sanatçılar olmasa Zeybek oynayamazsınız. Mardin de düğün yapamazsınız. 200 yıllık geçmişimizi simgeleyen türküleri Roman müzisyenler ezberlemişler ve seslendiriyorlar, belgeseller çekiliyor. Sanatçılar sefalete ve açlığa mahkum; ama Hükümetten Ses Yok. Bakanlığın umurunda bile değil” ifadelerini kullandı.

“MÜZİSYENLER GEÇİNEMEDİĞİ İÇİN BİR BİR ÖLÜYOR, BAKANLIK SEYREDİYOR!”

Son 2 yılda 103 müzisyenin ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiğini söyleyen Purçu; “ Siz intihar eden müzisyenlere ne yaptınız? Sadece merhem sürdünüz. 1000 TL yardım ile müzisyenlerle adeta alay ettiniz. Romanların ismi sanatla, kültürle eş değerdir. Ancak siz Romanları her defasında atladınız” dedi.

Yurtdışındaki Roman vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaların örnek alınması gerektiğini vurgulayan Purçu; Türkiye’de ise romanların açlıktan kırıldığını belirtti.

Purçu konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’de Roman müzisyenler açlıktan yoksulluktan kırılıyor, ne yazık ki Kültür Bakanı sadece seyrediyor. Peki Roman kültürü bu şartlarda nasıl devam edecek? Geçinemeyen Romanlar artık başka işlerle uğraşmaya mecbur kalıyor. Kültür Bakanlığının bütçesi %132 artmış. Ne yapıyorsunuz bu parayı? Neden sokak müzisyenlerine sanatçılara vermiyorsunuz? Vatandaşın parasını vatandaşa verin! Müzisyenler 40 yıl enstrüman çalıyor, söylüyor; emekli dahi olamıyor. Yıllar sonra sokaklarda açlıktan, sefaletten ölüyor. Bizim sanatçılarımız yurt dışlarında orkestralara, etkinliklere davet ediliyor. Bizim Bakanlığın bunlardan haberi daha olmuyor.”