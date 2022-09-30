CHP’li Purçu kuaför ve berberlerin sorununu Meclis gündemine taşıdı

30 Eylül 2022 Cuma, 12:06

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, kuaför ve berberlerin sorununu Meclis gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesini Meclis Başkanlığı’na suna Özcan Purçu, kuaför ve berber esnaflarına yönelik çıkartılan yönetmelikteki aksaklıkların ve belirsizliklerin erteleme ile çözülemeyeceğini; bu aksaklık ve belirsizliklerin biran evvel düzeltilmesi gerekliliğini anlattı.

“KUAFÖR, BERBER ESNAFINI BELİRSİZLİKLERLE OYALAMANIN ANLAMI YOK”

1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına ilişkin 28.08.2022 tarihli yönetmeliğin 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmesine ilişkin çıkarılan yönetmeliği hatırlatan Purçu, düzenlenen yönetmelikle pek çok kuaför ve berber esnafının mağdur bırakılacağını belirterek; alınan erteleme kararının aslında bu mağduriyetin kabulü olduğunu belirti.

“NÖBETÇİ KUAFÖR, BERBER SİSTEMİNE Mİ GEÇİLECEK?”

Çıkartılan yönetmeliğin; kuaför ve berber esnaflarının çalışma düzenlerinde belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini belirten CHP’li Purçu; yönetmelik tarafından belirlenen 1 gün kapanma sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Yönetmelik kapsamında; 1 günlük kapanma sürecine ilişkin olarak meslek odaları kendi illerinde bulunan kuaförler ve berberlere anket doldurtarak tatil olması gereken günlere ilişkin esnafın görüşlerini almıştır. Bu doğrultuda çoğunlukla pazar günleri çıkmıştır. Ancak bu durum aynı zamanda yeni mağduriyetler yaratmıştır. Örneğin düğün, kına, sünnet vb. özel günleri olan vatandaşların akıbetleri belirsiz hale gelmiştir. Burada özel günler gibi istisnai durumlar için odalar ve valiler karşı karşıya bırakılmış; karar valiliklerin iki dudağı arasına bırakılmıştır. Odalar duruma ilişkin Valiliklere yazılar yazmış ve sonuç netleşememiştir. Bu sorun nöbetçi kuaför ve berberler mi çözülecektir? Uşak ili gibi bazı iller bu durumu çözebilmişken; Ankara gibi illerde mağduriyet valilik tarafından “salı günü “çalışılmayacak kararı ile daha da artmıştır.

Ankara’da berberler için pazar günü kapanma kararı alınmışken; kuaförler için yapılan anket sonucu pazar günü çıkmışken; Valilik kararı ile kuaförlerin Salı günü kapanması kararı çıkmıştır. Üstelik İşhanlarında faaliyet gösteren kuaförler bu karar gereğince hem salı hem de; iş hanları kapalı olduğu için; pazar günleri çalışamayacaktır. Bu da haksız rekabete yol açacak ve kuaförler 2 gün gelirden mahrum kalacaktır.”

“YÖNETMELİKTEKİ BELİRSİZLİKLER BİRAN EVVEL GİDERİLMELİ; HAKSIZ REKABETLERE SEBEBİYET VERİLMEMELİDİR!”

Bakanlığın kararının; esnafın talepleri ile tam olarak örtüşmediğini ifade eden CHP’li Purçu; haksız rekabetle mücadele ve aile saadetinin korunması amaçlı çıkartılan yürürlük ile asıl yeni haksız rekabetlerin doğacağını vurguladı. Özcan Purçu; uygulamaya birkaç gün kala Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı kalması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelenmesi ile esnafın ve vatandaşın kaygılarında ne kadar haklı olduğunu gösterdiğiniz ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, verdiği önergesinde şunları sordu:

1. Söz konusu uygulama hayata geçtiğinde, gelenekler, toplumsal alışkanlıklar gibi nedenlerle pazar günleri yapılacak olan nişan, düğün, kına, sünnet vb. özel günler için ihtiyaç duyulacak berber, kuaför, güzellik salonu ihtiyacı nasıl giderilecektir? Pazar günleri nöbetçi kuaför, berber ya da güzellik salonları açılması mı düşünülmektedir?

2. Ankara’da olduğu gibi yaşamın gerçekleri ve toplumun ihtiyaçları karşısında uygulamada esnemeler olduğu görülmektedir. Uygulamanın her ilin valilik oluruna bırakılması bir karmaşaya neden olmayacak mıdır? Bu durum esnaf ile meslek oda ve birlikleri, ilgili bakanlığı karşı karşıya getirmeyecek midir?

3. Ankara’da yapılan anket sonucu kuaförlerin talebi pazar günü kapanması görüşüne yönelik çoğunluk sağlanmışken, kuaförlerin salı günü kapanması kararı alınmıştır. Bunun gerekçeleri nedir?

4. Ankara gibi; hafta içi kapanma kararı alınan illerde, özellikle iş hanları içerisinde çalışan kuaför ve berberlerin; pazar günleri iş hanları kapalı olması sebebiyle yaşayacakları 2 günlük gelir kaybının giderilmesi için Bakanlık olarak hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?

5. Söz konusu düzenleme ve ardından gelen erteleme; hükümetin esnafı dertleri ve vatandaşın ihtiyaçlarından ne kadar habersiz olduğu iddiasını doğrulamıyor mudur?

6. Alınan erteleme kararı sürecinde; yukarıda madde madde sayılan ve tarafımıza da ulaşan; yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile oluşacak belirsizliklerin ve mağduriyetlerin önüne geçmeye yönelik Bakanlığınız nezdinde bir çalışma yapacak mısınız?