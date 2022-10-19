CHP’li Purçu: Romanlar için plan var, icraat yok!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:54

Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Roman vatandaşların yaşadığı sorunları gündeme getirerek, hükümetin romanlara yönelik uygulamalarını eleştirdi. Türkiye’de 7 milyona yakın roman vatandaşın yaşadığını ifade eden Özcan Purçu; 500’e yakın Roman sivil toplu kuruluşu olduğunu; bu STK’lar sayesinde roman vatandaşların farkındalığının arttığını dile getirdi.

“HÜKÜMET ROMAN VATANDAŞLARIMIZI YOK SAYIYOR”

Romanların diğer toplum kesimlerine göre daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Purçu; “Romanlar işsizlik, yoksulluk, sağlık, eğitim başta olmak üzere ağır sorunlarla karşı karşıya fakat çözüme yönelik bir adımda atıldığı yok, hükümet adete Roman vatandaşlarımızı yok sayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizin değişik illerinde yaşan Romanların “kentsel dönüşüm” çalışmaları sorunu nedeniyle yaşadıkları barınma sorununa dikkat çekti. Purçu; konuya ilişkin değerlendirmesinde şu başlıklara yer verdi:

“Ne yazık ki illerimizde roman vatandaşlarımız kentsel dönüşüme kurban ediliyor. Kent merkezlerinde kötü koşullarda yaşayan Romanlar, bu alanlarda gerçekleşen kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle adeta çaresizliğe terk ediliyor. Bu vatandaşlarımız çözümü tekrar çadırlara dönmekte buluyor. Barınma sorunu yaşayan Roman vatandaşlarımıza hükümet destek sağlamalıdır. Her türlü olanağı sunmalıdır.”

“HÜKÜMETİN ROMAN EYLEM PLANI KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR!”

AKP iktidarının sadece seçim dönemlerinde ortaya çıktığına dikkat çeken “Hükümet sadece belirli dönemlerde, seçim yaklaşınca 7 milyon Roman vatandaşımızı hatırlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının göstermelik olarak Romanlara yönelik Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem planı var, her yıl yenilenen bu planlar “kopyala yapıştır’dan öteye gitmiyor. Romanlar için söz var ama somut bir icraat yok. 2017 yılında strateji belgesi ve eylem planına konulan bazı maddeler 2021 yılında da virgülüne dahi dokunulmadan konulmuş. Bütçesi olmayan planın icrası da olamaz. Romanlara yönelik 2021 yılı strateji ve eylem planına göz attığımızda; kağıt üzerinde her şey yazılıp çizilmiş, sonrası sadece boş vaat. Bütçesi olmayan planın icrası da olamaz. Planı incelediğinizde bir takvim öngörülmüş, ama bu takvime uyan yok” diye konuştu.

TBMM’de ve bürokraside romanların yeterince yer alamamasına da değinen Purçu; “Romanların siyasette ve bürokraside temsil edildikleri oranda gücü artacak, muhatap bulabileceklerdir. Bizler bu konuda elimizden gelen çabayı her alanda gösteriyoruz, ön yargıları yıkıyoruz” diyerek açıklamasını bitirdi.