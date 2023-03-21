CHP’li Purçu: Su yok; dert çok; iktidar ortada yok!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün istatistikleriyle kuraklık ve susuzluk sorununu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye, kuraklık ve susuzluk riskine karşı acil eylem planlarını sordu. Purçu, “Türkiye kuruyor; iktidar afetlere seyirci kalıyor” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde Türkiye’yi bekleyen yeni afete; susuzluğa ve kuraklığa karşı uyardı ve AKP hükümetini tedbir almaya çağırdı.
Depremin yaraları sarmaya çalışılırken Türkiye’nin şimdi de kuraklık felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Özcan Purçu, “Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucu kışın bile bahar havasının yaşandığı ülkemizde insan eliyle yeşil alanların yok edilmesi de kuraklık ve susuzluk riskini katlamıştır. Gerekli tedbirler alınmazsa suya hasret kalacağımız günler; kurak kalan tarlalara şahit olmamız yakındır” diye konuştu.
“ÜLKE OLARAK KURUYORUZ, SUSUYORUZ”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de son 22 yılın en kurak ocak ayının geçtiğini açıkladığını ve susuzluk riskine karşı uyarıda bulunduğunu hatırlatan CHP’li Purçu, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle 2022 yılının aralık ayı ise son 52 yılın ‘en sıcak aralık ayı’ olarak kaydedildi. İzmir için yapılan açıklamada ise yaklaşık 200 günlük su kaldığı belirtildi. İzmir'in bir bölümünün 'çok şiddetli kuraklık', diğer bölümünün ise 'şiddetli kuraklık' yaşadığı belirtildi. Bu yaz Türkiye olarak su sıkıntısı çekeceğimiz çok nettir. Türkiye kuruyor; iktidar afetlere seyirci kalıyor. Türkiye’nin yaşayacağı sorunlar bu kadar ortadayken artık alınamayan tedbirler örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.
“RANTA DEĞİL; DOĞAYA YATIRIM YAPILMALI”
Sadece Meteoroloji Daire Başkanlığının yaptığı analiz ile bir yere varılamayacağını aktaran Purçu, “Buna ilişkin il bazında yapılması gerekenler tespit edilmeli; gerekli tedbirler alınmalıdır. Kuraklıkla ilgili farkındalık yaratılmalı, insanların susuz; tarlaların ürünsüz kalmaması için şimdiden teknolojik ve bilimsel çalışmalar başlatılmalıdır. Talan zihniyeti değil; yeşil alan zihniyeti benimsenmelidir. Su kaynaklarında sürdürülebilirlik için doğal çevre, yeşil alanlar ve ormanlık alanlar korunmalıdır. Su tüketiminin yoğun olduğu sektörlerde su için geri dönüşüm sistemleri geliştirilmelidir. Sulamanın olduğu sektörlerde ise su tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Bina değil; ağaç dikilmeli. Ranta değil; doğaya yatırım yapılmalıdır. Bu zamana kadar bu çalışmaların çoktan tamamlanması gerekiyordu. Kuruduk; en azından 2023 yazında ülke olarak susuzluktan ölmeyelim” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:
- Bakanlığınız tarafından kapımızda bekleyen kuraklık ve susuzluk riskine karşı acil eylem planınız nedir?
- Ülkemizde Mart 2023 tarihi itibariyle tarıma müsait olan tarım arazilerinin toplam yüzölçümü kaç kilometre karedir?
- Ülkemizde Mart 2023 tarihi itibariyle tarıma müsait olup ekim yapılan tarım arazilerinin toplam yüzölçümü kaç kilometre karedir?
- Ekilemeyen tarım arazileri için planınız var mıdır? Varsa bu planlar nelerdir?
- Mart 2023 itibarıyla ülkemizde kuruyan göl sayısı nedir?
- Mart 2023 itibariyle en düşük doluluk oranına sahip olan ve alarm veren barajlar hangileridir?
- 2023 yazında yaşanacak kuraklık ve susuzluk riskine karşı yaptığınız araştırmalar ve çalışmalar var mıdır? Varsa bu araştırmalardan çıkan sonuçlar nelerdir? Bu sonuçlara göre nasıl bir önlem almayı planlıyorsunuz?
- Tarımda yaşanacak kuraklık riskine karşı çiftçilerimize destek ve yardım planınız var mıdır? Varsa detayları nelerdir?
- İzmir ilindeki olası kuraklık ve susuzluk riskine karşı Bakanlığınız tarafından İzmir iline özel acil eylem planınız var mıdır? Varsa detayları nelerdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Külliyen yalan!'
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'ikinci tur' açıklaması