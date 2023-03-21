CHP’li Purçu: Su yok; dert çok; iktidar ortada yok!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:06

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:06

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde Türkiye’yi bekleyen yeni afete; susuzluğa ve kuraklığa karşı uyardı ve AKP hükümetini tedbir almaya çağırdı.

Depremin yaraları sarmaya çalışılırken Türkiye’nin şimdi de kuraklık felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Özcan Purçu, “Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucu kışın bile bahar havasının yaşandığı ülkemizde insan eliyle yeşil alanların yok edilmesi de kuraklık ve susuzluk riskini katlamıştır. Gerekli tedbirler alınmazsa suya hasret kalacağımız günler; kurak kalan tarlalara şahit olmamız yakındır” diye konuştu.

“ÜLKE OLARAK KURUYORUZ, SUSUYORUZ”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de son 22 yılın en kurak ocak ayının geçtiğini açıkladığını ve susuzluk riskine karşı uyarıda bulunduğunu hatırlatan CHP’li Purçu, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle 2022 yılının aralık ayı ise son 52 yılın ‘en sıcak aralık ayı’ olarak kaydedildi. İzmir için yapılan açıklamada ise yaklaşık 200 günlük su kaldığı belirtildi. İzmir'in bir bölümünün 'çok şiddetli kuraklık', diğer bölümünün ise 'şiddetli kuraklık' yaşadığı belirtildi. Bu yaz Türkiye olarak su sıkıntısı çekeceğimiz çok nettir. Türkiye kuruyor; iktidar afetlere seyirci kalıyor. Türkiye’nin yaşayacağı sorunlar bu kadar ortadayken artık alınamayan tedbirler örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“RANTA DEĞİL; DOĞAYA YATIRIM YAPILMALI”

Sadece Meteoroloji Daire Başkanlığının yaptığı analiz ile bir yere varılamayacağını aktaran Purçu, “Buna ilişkin il bazında yapılması gerekenler tespit edilmeli; gerekli tedbirler alınmalıdır. Kuraklıkla ilgili farkındalık yaratılmalı, insanların susuz; tarlaların ürünsüz kalmaması için şimdiden teknolojik ve bilimsel çalışmalar başlatılmalıdır. Talan zihniyeti değil; yeşil alan zihniyeti benimsenmelidir. Su kaynaklarında sürdürülebilirlik için doğal çevre, yeşil alanlar ve ormanlık alanlar korunmalıdır. Su tüketiminin yoğun olduğu sektörlerde su için geri dönüşüm sistemleri geliştirilmelidir. Sulamanın olduğu sektörlerde ise su tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı zorunlu hale getirilmelidir. Bina değil; ağaç dikilmeli. Ranta değil; doğaya yatırım yapılmalıdır. Bu zamana kadar bu çalışmaların çoktan tamamlanması gerekiyordu. Kuruduk; en azından 2023 yazında ülke olarak susuzluktan ölmeyelim” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu: