CHP’li Purçu: Yapılan ilaç zammı yaraya merhem olmaz!
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; piyasadaki ilaç krizi hakkında Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi verdi. Purçu, Sağlık Bakanlığı’nın sadece ilaca zam yapmasının bir faydası olmayacağını belirtti.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; piyasada yaşanan ilaç krizinin her geçen gün derinleştiğini vurgulayarak; piyasada 20 TL’ye dayanan euro bandında ilaç için kurun 10,76 TL’ye sabitlenmesinin sadece yaraya pansumandan öteye gitmeyeceğini ifade etti.
“SAĞLIK SİSTEMİ S.O.S. VERİYOR!”
CHP’li Purçu her 4 ilaçtan birinin bulunmadığını, hastaların kapı kapı ilaç ararken, eczacıların da ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. İlaçta dışa bağımlılığın azaltılarak; ilaç sanayide yerli üretiminin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirten Purçu; bu süreçte, hastaları ve hasta yakınlarının ilaca ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi için çok daha etkin bir çalışma yapılması gerektiğini anlattı
“AKP iktidarının yanlış sağlık politikaları nedeniyle vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerinden yararlanmak adeta bir eziyete dönüşmüştür” diye devam eden CHP’Li Purçu, “Alınamayan muayene randevuları, ileri tarihe gün verilen Tomografi, ultrason, MR çekimleri hem tedavi sürecini uzatmakta hem de vatandaşın yaşamını tehdit etmektedir. Devletin sağlık kurumuna yararlanmak isteyen vatandaşlara adeta özel hastanelere yönlendirilmektedir. Parası olan sağlık hizmetlerinden yararlanmakta dar gelirli vatandaşlarımız ise var olan koşullarda zar zor sağlık hizmeti alabilmektedir” diye konuştu.
“DOKTOR BULMAK ZOR; RANDEVU ALMAK DAHA ZOR; İLAÇ BULMAK HEPTEN ZOR!”
Doktor sayısının yetersizliği ve randevu sistemindeki yanlışlara da değinen İzmir Milletvekili Purcu, “Vatandaşlarımız için hastanelerden randevu alabilmek ve tedavi süreci büyük bir sorunken tedavi sonrası ilaca ulaşmakta sağlık sistemine eklenen sorunlardan biri haline gelmiştir. İlaçların pahalı olmasının yanında birde buna piyasada bulunamayan ilaçlar eklenmiştir. İlaç krizi nedeniyle her 4 ilaçtan birine ulaşılması mümkün değildir. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ilaç tedarikine yönelik olarak şubat ayında yapılması planlanan ilaç zammını erkene çekildiğini açıklamış; alınan kararla ilaç alımı için euro 10,75’e sabitlenmiştir” dedi.
“HASTALAR KADERİNE TERK EDİLİYOR!”
Avronun 19,88 TL seviyelerinde olduğunu hatırlatan Özcan Purçu, “Bakanlığın aldığı karar sadece ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam olarak yansımış; ancak ilaca erişim konusunda bir çözüm üretmediği görülmüştür. Kanser gibi erken teşhis gerektiren hastalıklarda vatandaş adeta kaderi ile baş başa bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu konuya ilişkin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlarını istedi:
- Piyasada bulunmayan ilaçlar hangileridir? Hastalık türlerine göre dağılımları nedir?
- Piyasada ilaç bulunamadığı için tedavisi aksayan hasta sayısına ilişkin veriler nedir?
- Özellikle son dönemde ilaç bulunmadığı için tedavi sürecinde sorun yaşanan hastalıklar hangileridir?
- Çocukların tedavisinde kullanılan; ancak bu süreçte bulunamayan ilaçlar hangileridir?
- Sadece; İlaç alım kurunun 10.75’e sabitlenmesi ile ilaca erişim sorunu sizce çözülecek midir?
- Sağlık Bakanlığı olarak; kur artışı dışında, piyasada bulunmayan ve yurt dışından getirilemeyen ilaçların tedarikine yönelik alternatif bir çalışmanız var mıdır? Varsa bu çalışmanın detayları nelerdi?
- Kronik hastaların kullandığı ilaçların kaçı SGK ödeme kapsamı dışına çıkartılan ilaçlardan oluşmaktadır? Bu kronik hastalıklar nelerdir?
- Yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur? Varsa bu çalışmalar nelerdir?
- Sağlık sisteminde bu aksaklığa neden olan bürokrat ve yöneticiler hakkında vatandaşın sağlık hizmetine erişimine engel oldukları nedeniyle açılan bir soruşturma var mıdır? Bu tablo AKP iktidarının sağlık alanında uzun süredir gerçekleştirdiği liyakatsiz ve siyasi atamaların bir sonucu mıdır?
- Şehir hastanelerine ödenen bir yıllık kira tutarı ile kaç yoksul vatandaşımıza ücretsiz ilaç temin edilebilirdi?
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