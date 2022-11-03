CHP’li Purçu’dan Bakan Derya Yanık’a Roman tepkisi

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:28

Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olan CHP’li Özcan Purçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifadesine tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan Özcan Purçu; 2016 yılından bu yana ortaya konan strateji ve eylem planlarının sadece evraklardan ibaret olduğunu belirtti.

Purçu hazırlandığı belirtilen Roman vatandaşlara yönelik eylem planına ilişkin; “2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Planı ve Eylem Planından ne gördük ki 2022-2025 Planından ne bekleyelim?” şeklinde konuştu.

“SODAM AÇMAK YÜKÜMLÜLÜK MÜ YÜK MÜ?"

Özcan Purçu; bütçede Roman vatandaşlara yönelik Bakan’ın yaptığı açıklamalarına, “Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde 2016’dan 2021’e kadar açılmış SODAM sayısı 47dir. Bakanlık ise bunu 2023 sonunda 116’ya çıkarmayı planladığını söylüyor. 5 yıl içinde 47 tane ve seçime bir yıl kala 69 tane açılması vaadi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi seçim döneminin yaklaşmasına kadar yükümlülük değil de yük olarak mı görüyor? Ayrıca milyonlarca Roman vatandaşın olduğu ülkemizde 47 adet SODAM kime, neye yetecek?” diye tepki gösterdi.

“KAÇ KİŞİ DESTEK ALDI? BÜTÇE NE?"

Bakanlığın açıklamalarında sosyal konut, genç ofisler, roman kadın kooperatifleri, kültür sanat etkinlikleri ve birçok benzeri vaatte bulunululduğuna dikkat çeken CHP’li Purçu, “Lakin bu vaatlerle kaç kişiye ulaşılmak istendiği ya da bütçenin ne olduğu açıklanmıyor. 2016-2021 arası çalışmada destek alan kişi sayısı belirtilmediği gibi yeni projedeki hedef kişi sayısından da bahsedilmiyor. 2016-2021 yılı eylem planında ne yapıldı; kaç roman vatandaşa ulaşıldı, İzleme Kurulu toplandı mı; toplandı ise ne kararlar alındı bilmiyoruz. Strateji ve Eylem Planında bir takvim vardı; takvimde yazan tarihe uyuldu mu? Uyuldu ise biz bunu nereden nasıl göreceğiz? Hiçbir şey belli değil. Roman vatandaşlarımıza adeta birere gölge muamelesi yapılıyor. Her yıl olduğu gibi; bu yıl da sadece vaatler karşımıza çıkıyor; icraatlar sır gibi saklanıyor” ifadelerini kullandı.

Özcan Purçu; 2016-2021 Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem ve Strateji Planı ile ilgili; planda adı geçen tüm Bakanlıklara soru önergesi verdi. Bu plan doğrultusunda yapılan çalışmaların detayları Bakanlık nezdinde tek tek istedi.