CHP’li Purçu’dan Bakan Nebati’ye: Darphane’nin 5’li çetesi kim?

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:55

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Sayıştay’ın 2021 Denetim Raporları üzerinden hükümete yüklendi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüz ihalelerini TBMM gündemine taşıdı.

“Sayıştay bulguları ortada; Darphane Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gereken ihaleler doğrudan alım yöntemiyle gerçekleştirilmiş” diyen CHP’li Purçu, “Bir bütün olarak verilmesi gereken işler parça parça bölünerek ihale kanunu dışına çıkartılmış. Yetkililer bununla da yetinmemiş kurum dışında yaptırılan altın basımlarına ilişkin gelirler muhasebe kayıtlarına işlenmemiş. Devlete olan güven ve saygınlığın sembolü olan kurumları korumak hepimizin görevidir. Ancak devletin para bastığı kurum; ihale usulsüzlüğü yaparak birkaç şirkete peşkeş çekiliyorsa; altın gelirleri kurum zarara uğratılarak kayda alınmıyorsa; akla darphanemi yoksa ranthane mi sorusu geliyor?” görüşlerine yer verdi.

“DARPHANE KAMU İHLALE KANUNUNA İHANET ETMİŞ!”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Purçu, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu “Doğrudan temin “başlıklı 22. Maddesine göre; büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 01.02.2021-31.01.2022 dönemi için 121.405,00 TL’yi, diğer idarelerin 40.443,00 TL’yi aşmayan ihtiyaçların alımı ilan yapılmaksızın doğrudan temin ile karşılanabil”, denilmektedir. Yine aynı kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesi ise; yapılacak ihalelerde aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği ve eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği ifade edilmiştir” diye konuştu.

“KAMU ZARARI VAR”

Sayıştay Raporu’ndaki bilgileri aktaran CHP’li vekil, “Buna göre; Darphane Yönetimi Kamu İhale Kanunu Kapsamında gerçekleşmesi bazı alımları; açık ihale yapmamak için, parçalayıp, bölmüş bu yolla ihale kanunu dışına çıkartarak doğrudan teminle gerçekleştirmiştir. Darphane yöneticileri yapılan hukuk dışı bu alımlarla yasaların amir hükmünü yok saymış, görevi kötüye kullanmış, kamu zararına yol açtıkları gibi kurumun itibari ve saydamlığına da gölge düşürmüşlerdir. Yine Sayıştay raporlarında yer alan değerlendirmelere göre; Darphane yönetimi kurum dışında yaptırdığı altın basımından elde etiği gelirleri de muhasebe kayıtlarına yansıtmamış; üstelik bu meblağlar Hazine Bakanlığına da göndermemiştir. Bu yolla hem birileri haksız kazanç sağlarken; kamu zararına da yol açılmıştır” ifadelerini kullandı.

"DARPHANE’NİN 5’Lİ ÇETESİ KİM?"

CHP’li Purçu verdiği önerge ile kurumun açık ihale yapmamak için böl-parçalama metodu doğrudan alım yaptığı 5 şirket bilgisini sordu. Kurumun itibarına ve saygınlığına gölge düşüren yöneticilere bir yaptırım olup olmayacağını da soran Purçu, Darphane’nin ranta kurban gittiğini; kurumda bu kararı alan yöneticilere görevi kötü kullanmadan dolayı soruşturma açılıp açılmadığının yanıtını istedi.

"BASILAN ALTIN PARALARI NEREDE?"

Darphane yönetiminin dışarıya yaptığı altın basımı işlerinden elde ettiği paraları muhasebe kayıtlarına almadığı gibi Hazine'ye de göndermediğini belirten Özcan Purçu; bu yolla hem birlerinin haksız kazanç sağladığını hem de kurumun kamu zararına uğradığının altını çizdi.

Purçu, Bakan Nebati’nin şu sorulara yanıt vermesini istedi: