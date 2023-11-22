CHP’li Saatçı: Çerçioğlu’na FETÖvari kumpas kuruldu

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:21

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, geçen yıl bir belediye personelinin adına vali ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen mektup ile suçlanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na kumpas kurulduğunu ve bunun Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede ortaya çıktığını söyledi.

Yerel bir gazetenin sahibi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkan Özlem Çerçioğlu’na yöneltilen suçlamaları “FETÖvari bir kumpas” olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan CHP’li Saatçı, “Bu kumpasların ardında AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın olduğu şüphesi taşıdığımızı çeşitli kereler ifade ettik. Bugün ortaya çıkan bir iddianame tam da bu söylenenlerin ete kemiğe bürünmüş hali. AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın basın danışmanı olduğu iddia edilen Emin Aydın, kendisine geldiğini iddia ettiği bir mektupla Büyükşehir Belediyesi’ne karşı türlü isnatlarda bulunmuş, sonrasında bu mektubun iddia ettiği gibi itfaiye dairesinden bir amir tarafından değil, bizzat kendisi tarafından yazıldığı, adeta kumpas kurulduğu ortaya çıkmıştı” diye konuştu.

“İDDİANAMEDE KUMPAS ORTAYA ÇIKTI”

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi paylaşan Saatçı, “Cumhuriyet Başsavcılığı, Emin Aydın’ın ‘müşteki Hasan Kılıç ‘a ait kişisel veri niteliğindeki GSM numarasını ele geçirerek kargo gönderim işleminde kullandığı, ayrıca şüpheli Emin Aydın’ın müşteki ve mağdurlara yönelik görevi kötüye kullanma ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçları isnatlarında bulunduğu, bu iddialarla ilgili müşteki ve mağdurlar hakkında adli işlemin yapıldığı, soruşturma sonucunda işlem yapılmasına yer olmadığına dair kararın verildiği, şüpheli Emin Aydın’ın bu eylemleri ile iftira ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarını işlediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmış olmakla, şüphelinin atılı suçlardan mahkemenizce yargılanmasının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına…’ ifadelerine yer vererek; iftira ve kumpası ortaya çıkarmıştır” sözlerini kullandı.

“KUPAS, TÜRK HUKUKU TARAFINDAN YÜZÜNÜZE PATLATILACAKTIR”

Çerçioğlu’nun sandıkta yenilmediğine dikkat çekerek devam eden Hikmet Saatçi, “Bu konu; Büyükşehir Belediyesi’nde hiçbir açık bulamayan çevrelerin, nasıl da kumpastan, iftiradan, suç uydurmadan medet umarak, sandıkta yenemedikleri Özlem Çerçioğlu’na karşı, resmi reklam gelirleriyle ayakta durması imkansız bir medya kuruluşunun ve arkasındakilerin FETÖvari kumpas girişimlerine tevessül ettiklerinin en bariz örneğidir. Ne yaparsanız yapın, kumpasla bugüne kadar abâd olamadığınız gibi, bugünden sonra da tüm iftiralarınız Türk hukuku tarafından bir bir yüzünüze patlatılacaktır” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İçişleri Bakanlığına seslenen CHP il başkanı, “Yargının gösterdiği bu hassasiyetten sonra; İçişleri Bakanlığı’na ve İletişim Başkanlığı’na düşen; ortaya dökülen bu kumpas üzerine kendi görev alanlarına giren hususlarda aynı hassasiyeti göstermek, ülkemizin bir hukuk devleti olduğunu, basın yoluyla kumpas kurma, iftira etme, adeta pusu kurma döneminin gerilerde kaldığını kanıtlar nitelikte adımlar atarak, sorumlular hakkında gereğini yapmasıdır. Aksi takdirde; ne yazık ki, 15 Temmuz öncesi iftira usullerinin kırıntılarının halen çevremizde kol gezdiğini saydığım kurumlar ikrar etmiş olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de tüm çirkinlikleriyle birlikte ortaya dökülen ve ifşa olan bu kumpas girişiminin gereğinin ne şekilde yapılacağının sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“BU İFTİRALARI DA TEK TEK ORTAYA KOYACAĞIM”

“Bu ülke terör kumpasları dönemini, bavullu iftiralar çağını çok gerilerde bırakmıştır” diye devam eden Saatçi sözlerini, “Eninde sonunda kumpasçıların senaryoları çökecek, her zaman halkın iradesi hakim olacaktır. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili atılan iftiraların arkasında olanların kimler olduğu, neden yapıldığı çok açıktır. İki dönemdir girdiği seçimleri kaybedenler, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ilgili birçok aslı astarı olmayan iftiralarda bulunmuştur. Seçim döneminde bu iftiraları da tek tek ortaya koyacağım. Türkiye’nin en çalışkan en dürüst belediye başkanına bugüne kadar iftiralarınızla bir sonuç alamadığınız gibi bundan sonra da sonuç alamayacaksınız!” diyerek noktaladı.