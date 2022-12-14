CHP'li Sarı: Tarikatlarla işbirliği içinde bir devlet yönetimi var

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:00

CHP'li Sarı, katıldığı bir televizyon programında "Bir tane tarikatı, cemaati tasfiye etmek için pozisyon aldık iktidarıyla, muhalefetiyle ama yerine başka tarikatlar girdi sistemin içine. Bu meseleyi siyaset üstü algılamak siyasetin, iktidarın kendi sorumluluğundan kaçması demektir. İktidar burada elini taşın altına sokacak. Alması gereken pozisyonu alacak. Muhalefet buna sonuna kadar destek olacak. Biz böyle bir meselede ortaklaşmazsak hangi meselede ortaklaşacağız" dedi.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Bu tür konular çocuğun istismarı, kadına şiddet siyaset üstü bir meselelerdir" açıklamasını hatırlatan Müslim Sarı "Sayın bakanın kast ettiği şey gelin bunu iktidar-muhalefet gibi tartışmayalım bunu hepimizin ortaklaştığı bir zeminde tartışalımsa eyvallah. Ama bunu siyasetin konusu dışında bırakalım, dolayısıyla iktidarı tartışmalardan azade kılalım ise bunu tartışmamız lazım" dedi.

"TARİKATLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE BİR DEVLET YÖNETİMİ VAR"

20 yıllık AKP iktidarında cemaat-tarikat-iktidar ilişkilerini örnekler üzerinden göz önüne seren Sarı "Size yaşadığım bir örneği anlatayım. Bir x bakanlığa gidiyorsunuz, bir yazı yazmışsınız o yazının karşılığını alacaksınız. Genel müdürle görüşüyorsunuz ona bir sunum yapıyorsunuz. Genel Müdür daire başkanını arıyor ona bir talimat veriyor ama o iş olmuyor. Aradan zaman geçiyor 'Niye olmuyor, niye bu iş ilerlemiyor' dediğinizde size 'Daire başkanının cemaatteki yeri, genel müdürün cemaatteki, tarikattaki yerinin üstünde' deniyor. Bakın böyle bir devlet yönetimi, böyle bir kamu yönetimi var tarikatlarla işbirliği içinde" diye konuştu.

"BU MESELEYİ SİYASET ÜSTÜ ALGILAMAK İKTİDARIN KENDİ SORUMLULUĞUNDAN KAÇMASI DEMEKTİR"

Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye vurgu yapan Sarı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tane tarikatı, cemaati tasfiye etmek için pozisyon aldık iktidarıyla, muhalefetiyle ama yerine başka tarikatlar girdi sistemin içine. Bu meseleyi siyaset üstü algılamak siyasetin, iktidarın kendi sorumluluğundan kaçması demektir. İktidar burada elini taşın altına sokacak. Alması gereken pozisyonu alacak. Muhalefet buna sonuna kadar destek olacak. Biz böyle bir meselede ortaklaşmazsak hangi meselede ortaklaşacağız."

Sarı, Bakan Yanık'ın "Bu tür konular çocuğun istismarı, kadına şiddet siyaset üstü bir meselelerdir" açıklamasına ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın bakanın kast ettiği şey 'gelin bunu iktidar-muhalefet gibi tartışmayalım bunu hepimizin ortaklaştığı bir zeminde tartışalım'sa eyvallah. Ama bunu siyasetin konusu dışında bırakalım dolayısıyla iktidarı tartışmalardan azade kılalım, 20 yılda tarikatların, cemaatlerin AKP iktidarı içinde geldiği noktayı, vakıflar üzerinden örgütlenmeleri, bunların şeffaflaştırılması, vergi muafiyetleri ile palazlanmaları ve bugün bu noktaya gelmeleri ise bunu tartışmamız lazım."