CHP'li Serter: 355 bine yakın KOBİ banka takibinde

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:24

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) halini sordu. Son bir yılda uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin tedarik sıkıntıları ve artan astronomik maliyetler nedeniyle yok edildiğini belirten Serter, bakanlığı ağır dille eleştirdi.

“KOBİ’LERİ ALDATAMAZSINIZ”

Bakanlığın hiç gereği yok iken KOBİ tanımını değiştirdiğini ancak bunun hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamadığına dikkat çeken Serter, “Enflasyon bu ülkede, şu anda yüzde 185’lerde Sayın Bakan. Mutlu musunuz? Rakamsal değerlere sıfırlar koyarak insanları kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Sanayici kanar mı sanıyorsunuz? Bugün ülkemizde 3 milyon 421 bin 817 KOBİ mevcut. Bütün bu düzenlemeleri de KOBİ’lere daha fazla teşvik vermek için yaptığınızı söylüyorsunuz ama sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Zannetmeyin ki sizin aldatıldığınız gibi KOBİ’ler aldanıyor. KOBİ’ler, “kredilere erişemiyoruz” diye haykırıyor, küçük işletmeler “ perakende yasası nerede” diye bağırıyor. Ama sizin dünyanız onları düşünmeye yetmediği için ancak kitapçıkta da yer alan hamasi sözlerle onların sorunlarını dile getirdiğinizi zannediyorsunuz” diye konuştu.

“BANKALARA 60 MİLYAR TL BORÇLARI VAR”

Türkiye’nin 46 ilinden 304 iş insanının katıldığı “Anadolu’nun nabzı” anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan CHP’li Serter, sanayicinin en büyük sorununun yüzde 43.4 ile sipariş azalması olduğunu belirtti. Yüzde 185 ila yüzde 250 oranındaki enflasyonun ise KOBİ’lerin belini kırmış vaziyette olduğunu gösterdiğini kaydeden Bedri Serter, ankette sanayide son 1 yılda elektrik kullanımına gelen zammın yüzde 257 olduğunun belirtildiğini anlattı.

“Son 1 yılda sanayinin kullandığı doğal gaza gelen zam yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde 552” diyen Serter, “İyi duyun! Hatta yazın isterseniz. bu kitapçıkta yok çünkü! Akaryakıta gelen zamlardan kamyoncular kamyonlarını çıkaramıyor, KOBİ’lerimiz nakliyelerini ödeyemiyor. Akaryakıta gelen zammın son 1 yılda yüzde 200’lere vardığını biliyoruz. Sanayici boğuluyor sayın Bakan! Nefes almak için kredi bulamıyoruz diye haykırıyorlar. Neden biliyor musunuz? KOBİ’lerin, ipotek verecek bekçi kulübeleri bile kalmamış ellerinde..Bu sorunlar saymakla bitmiyor sayın Bakan! Sizin sunumunuzu geçer hepsini saymaya kalksak! KOBİ’lerin borç durumlarına geldiğimizde; biliyor musunuz ki, bankalarda toplam takipteki borçları Eylül 2022 itibariyle 60 milyar TL seviyesinde. 355 bine yakın KOBİ takipte..Bu rakam 2022 verilerine göre böyle..2021’in Eylül ayında takipteki KOBİ sayısı 266 binmiş. Ne oluyor sayın Bakan? Eylül 2022’de bir önceki yıla göre 87 bin KOBİ daha takibe girmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’LERİ VE TÜRKİYE SANAYİSİNİ BİZ KALKINDIRACAĞIZ”

Son dönemde KOBİ’lerin finansmana erişemediğini en büyük sıkıntılarından birinin de bu olduğuna işaret eden Serter, kredi limitlerinin de artırılması gerektiğini kaydetti. Yanlış politikalar yüzünden son 3.çeyrekte, her 3 işletmeden 2’sinin çalışan emekçilerini çıkartmayı düşündüğünü ifade eden Serter, sözlerini şöyle tamamladı: “KOBİ’lerimiz, her şeye rağmen, AR-GE için bütçe ayırmayı biliyorlar. Çünkü, dünya ile rekabet ediyorlar. Bu noktada, KOSGEB Başkanınızın Haziran’da açıkladığı veriye göre sadece 96 bin KOBİ’nin ihracat yapabiliyor. KOBİ’ler kapılarının aralanması değil sonuna kadar açılmasını istiyor Sayın Bakan! Son söz, iktidarımızda, sizlere temin olsun ki, bu söylediklerimizin hepsinin en olumlusunu yaparak Türkiye sanayisini, KOBİ’lerini, iş dünyasını kalkındıracağız! Bu bizim boynumuzun borcudur!”