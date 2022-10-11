CHP’li Serter’den Bakan Özer’e: Kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırın
İzmir Milletvekili Bedri Serter, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde kız çocuklarının eğitim sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Serter, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Türkiye’de kız çocuklarının eğitimine erişimindeki sorunlarını çözmek için projeleriniz nelerdir. Bakanlığınızın acil olarak atacağı adımlar var mıdır?” diye sordu.
İzmir Milletvekili Bedri Serter, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitime erişimde yaşadıkları sorunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu. Sertel, TBMM Başkanlığı’na soru önergesini verirken, yazılı bir açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül ayında yayınlanan 2021-2022 İstatistiklerini paylaşan Serter, 866 bin kız çocuğunun eğitime erişemediğini, eğitim fırsatlarından uzak kaldığının görüldüğünü ifade etti. Bedri Serter, “Aynı istatistiklere göre, 2018-2019 ilkokul düzeyinde okullaşma oranlarında kız çocuklarının oranı brüt olarak yüzde 98.19 iken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bu oran kız çocukları için yine brüt olarak yüzde 96.23 olmuştur. Son 3 yılda ilkokul düzeyinde kız çocuklarının okullaşma oranı net olarak ancak yüzde 1 oranında artmıştır. Ortaokul düzeyinde ise bu oran 2018-2019 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93.64 iken, bu oran 2020-2021 eğitim öğretim yılında kız çocukları için yüzde 88.74’e düşmüştür” dedi.
BAKANLIK ACİL ADIM ATACAK MI?
Bu rakamlar doğrultusunda ilkokul düzeyinde 195 bin, ortaokul düzeyinde 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğunun eğitime erişemediğinin görüldüğünü belirten Serter şu soruları sordu:
- “Bu kız çocuklarının eğitime erişiminin sağlanması için Bakanlığınızın atacağı acil adımlar mevcut mudur?”
- “20 yıldır iktidarınız sürecinde çözemediğiniz kız çocuklarının eğitime erişimine dair sorunu çözmek üzere projeleriniz nelerdir?”
- “Kız çocuklarının eğitime erişimi önündeki engelleri kaldırmak için konuya dair ilgili sivil toplum örgütleriyle Bakanlığınızın gerçekleştirdiği projeler söz konusu mudur?”
- “Bu çerçevede, Bakanlığınızın özel sektörle de ortak çalışmaları var mıdır?”
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