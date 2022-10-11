CHP’li Serter’den Bakan Özer’e: Kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırın

11 Ekim 2022 Salı, 12:38

İzmir Milletvekili Bedri Serter, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitime erişimde yaşadıkları sorunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu. Sertel, TBMM Başkanlığı’na soru önergesini verirken, yazılı bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül ayında yayınlanan 2021-2022 İstatistiklerini paylaşan Serter, 866 bin kız çocuğunun eğitime erişemediğini, eğitim fırsatlarından uzak kaldığının görüldüğünü ifade etti. Bedri Serter, “Aynı istatistiklere göre, 2018-2019 ilkokul düzeyinde okullaşma oranlarında kız çocuklarının oranı brüt olarak yüzde 98.19 iken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bu oran kız çocukları için yine brüt olarak yüzde 96.23 olmuştur. Son 3 yılda ilkokul düzeyinde kız çocuklarının okullaşma oranı net olarak ancak yüzde 1 oranında artmıştır. Ortaokul düzeyinde ise bu oran 2018-2019 eğitim öğretim yılında kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93.64 iken, bu oran 2020-2021 eğitim öğretim yılında kız çocukları için yüzde 88.74’e düşmüştür” dedi.

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Bu rakamlar doğrultusunda ilkokul düzeyinde 195 bin, ortaokul düzeyinde 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğunun eğitime erişemediğinin görüldüğünü belirten Serter şu soruları sordu: