CHP’li Serter’den ‘Soylu’ya: Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:25

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Soylu’nun her zaman yaptığı gibi iftiralar atarak Bakanlıkta kalmaya çalıştığını belirten Serter, “İftira atarak, deli saçması sözler söyleyerek, itibarsızlaştırmaya çalışarak kimse bizi yolumuzdan alamaz. CHP’nin iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemez” diye konuştu.

Mevlana’nın ‘Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye’ çok güzel bir sözü olduğunu vurgulayan Serter, Soylu’nun sözlerinin bu nedenle hiçbir değerinin olmadığını kaydetti.

“İFTİRA VE YALANLAR”

FETO ile içli dışlı olanların bugünlerde bütün rakiplerine FETÖ’cü yaftası yapıştırarak kötü bir siyaset yaptığını belirten CHP’li Serter, “Sayın Soylu, ülkede senin İçişleri Bakanlığı yaptığın dönemde teröristler mafya ve uyuşturucu baronları cirit atarken, CHP’ye ve onun temiz Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bana hiçbir şekilde söyleyeceğin söz olamaz. İftiraların amacı tümüyle yükselen değer olan CHP’nin iktidarı ve Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı yolundaki ilerleyişinin önünü kesmeye çalışmaktır. Soylu’nun bugüne kadar dile getirdiği her iftira boş çıkmıştır. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 550 terörist var dediği gibi, tıpkı mafyadan 10 bin dolar maaş alan milletvekili var dediği gibi. Soylu buna benzer birçok iftira ve yalanlarla siyasi kariyerini sürdürme, bakanlığına devam etme peşinde. Tüm bu iftiraları kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Daha önce bu konuda çamur atan gazetecilere davalarımı açtım. Sana da hakkımda söylediklerinin hesabını hukuk yoluyla soracağım. Bundan sonra da her türlü hukuki haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının çok iyi tanıdığı ve 1996 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının altında İzmir’de temiz siyaset düsturu ile siyaset yapan ve iz bırakan bir kişi olarak tanındığına dikkat çeken Serter, böyle bir isim için haksızca birinden duyum aldığını söyleyerek iftira atmanın İçişleri Bakanı’na değil, insanım diyen hiç kimseye yakışmayacağını kaydetti.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

CNN Türk’te bir programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kılıçdaroğlu bir diş hekimi muayenesine gidiyor, Ekim 2013’te. Orada oturuyorlar konuşuyorlar. Pensilvanya’nın talimatı ve bilgisi dahilinde oradalar. Kemal Bey'de koşa koşa buraya gidiyor. Kılıçdaroğlu burada çok şey konuşuyor. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" mesajı veriliyor. Orada "Şu adamı İzmir ilinde şu ilçede CHP'den belediye başkanı olmasını istiyoruz" diye Kemal Bey'den rica ediyorlar. Size de uygun bir insandır deniyor. Sonrasında Kılıçdaroğlu bu ismi unutuyor. Daha sonrasında FETÖ örgütü Kılıçdaroğlu'na bu konuda sitem ediyor. Sonrasında ise bu kişi CHP İzmir İl Başkanı oluyor. Şimdilerde ise bu isim milletvekili. Bu isim Bedri Serter. Ben burada isim veriyorum. Oradan bulunanlar üzerinden değerlendirme yapıyorum” ifadelerini kullandı.