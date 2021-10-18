CHP'li Şevkin: Doğmamış çocuk bile borçlu doğmakta

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:20

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi için, "Günümüzde, 1,2 milyar lira borcu hala devam etmekte. Doğmamış çocuk bile Adana’da metro nedeniyle borçlu olarak doğmakta. Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyoruz; ‘Lütfen artık sözünüzde durun. Adanalıların sırtından bu kamburu alın. Adana’yı bu borçtan kurtarın" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Hafif Raylı Sistem Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Projenin günümüzdeki borcunun 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirten Şevkin, şöyle konuştu:

"1996 yılında yapımına başlanmış olan Adana hafif raylı sistemi 535 milyon dolara mal oldu. Ancak günümüzde, 1 milyar 200 milyon lira borcu hala devam etmekte. Doğmamış çocuk bile Adana’da metro nedeniyle borçlu olarak doğmakta. Her seçim döneminde Cumhurbaşkanı söz vermiş olmasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bunun devrini yapmadı.

“ADANA’YA NEDEN ŞAŞI BAKILIYOR?”

Geçmişte AKP’li olan İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Kayseri ve Konya belediyelerine bu devir yapılmışken, Adana’ya neden şaşı bakılıyor? Adana’ya aynı zamanda ikinci etap çalışmaları olan Akıncılar, stadyum ve hastanelere gidecek olan metronun ikinci etabının proje çalışmaları, fizibilite çalışmaları ve kredisi hazır olmasına rağmen dokuz aydır Cumhurbaşkanı’nın önünde beklemekte. Zarar etmekte olan metro, tıpkı bir lunapark treni gibi ne havaalanına gitmekte ne hastaneye gitmekte ne stadyuma gitmekte dolayısıyla Adanalılara yeterince hizmet etmediği gibi zarar etmektedir. Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyoruz; ‘Lütfen artık sözünüzde durun. Adanalıların sırtından bu kamburu alın. Adana’yı bu borçtan kurtarın."