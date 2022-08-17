CHP’li Sındır: Buhrandan çıkışın reçetesi seçimdir

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:55

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bir dizi program çerçevesinde Aliağa ve Dikili’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yaklaşan genel seçimler öncesi hemşerilerinin nabzını tutan ve üreticilerin taleplerini dinleyen Sındır, Aliağa Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Organize Sanayi Bölgesi’nin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.



“GÖNÜL BİRLİĞİYLE, AKLIN REHBERLİĞİNDE!”

Kahvehane toplantılarında Türkiye’nin işsizlik rakamlarına dikkat çeken CHP’li Sındır, “Geniş tanımlı işsiz sayısının 7 milyon 607 bin olduğu ve işsiz sayısının salgın öncesi döneme göre 1 milyon 35 bin arttığı, işsizlik oranının yüzde 20,4’e ulaştığı; açlık sınırının 6 bin 840 lirayı, yoksulluk sınırının ise 22 bin 279 lirayı aştığı, milyonlarca yurttaşımızın açlık sınırının altında yaşam savaşı verdiği bir ülkede dar boğazdan çıkışın tek reçetesi seçimdir. Gönül birliğiyle, aklın rehberliğinde aydınlık geleceğe kurduğumuz ittifakla birlikte ulaşacak, iktidarı demokratik yollarla göndereceğiz. Demokrasinin, çağdaşlığın tüm Dünya’ya örnek olduğu bir yönetim anlayışını yeniden kuracağız. Ülkeyi yangın yerine çeviren tek adam rejiminin buzdan kaleleri çoktan eridi. Ağır vergiler, sürekli yükselen kur, artan işsizlik ve düşen alım gücü nedeniyle AKP kırmızı kart yedi” diye konuştu.

“ÇÜNKÜ 100 YILDIR CHP VAR!”

Kahvehane toplantılarında CHP örgütlerinin, yöneticilerinin yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sındır, “Parti olarak toplumun tüm kesimlerine iniyor, vatandaşlarımızın sorunlarına, taleplerine çözüm odaklı yaklaşıyor, sokağa nüfuz ederek, vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz. Zifiri karanlıktan beslenen ve korku iklimi yaratmak için fırsat kollayanlara da asla izin vermiyoruz. Vatandaşlarımız gittiğimiz her köyde, her ilçede her ilde bizi mutlulukla karşılıyor. Çünkü 100 yıldır CHP var. CHP umudun adıdır. Yurttaşlarımız onları asla yalnız bırakmayacağımızı biliyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde tepeden tırnağa tüm kadrolarımızla iktidara hazırız” dedi.

“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ”

İktidarlarında sanayicinin de esnafın da çiftçinin de tüm toplum kesimlerinin de yüzünün güleceğini söyleyen Sındır, “İktidarın vurdumduymaz politikaları altında ezilen esnafın, yanlış tarım politikaları nedeniyle beli bükülen çiftçinin, hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşın, kıskaca alınan sanayicinin durumuna derman olmaya geliyoruz. Bugün, yaşanan sıkıntıları muhataplarından dinliyoruz. İktidar olduğumuzda da yaşanan sıkıntılara çözümü çiftçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, emekçimizle birlikte üreteceğiz” ifadelerini kullandı.



