CHP’li Sındır: Yurttaş randevu, doktorlar kadro bekliyor
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, atama bekleyen Ağız ve Diş Sağlığı teknikerlerinin durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Sındır, “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin yaklaşık mezun sayısının 35bin kişiyi aşmasına rağmen şu ana kadar kamuda toplam alım sayısının 3 bin civarında. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yeterli teknik personel yok. Yurttaşlarımız Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde personel eksikliğinden dolayı randevu alamıyor” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeyle Ağız ve Diş Sağlığı teknikerlerinin atama sorununu ve yurttaşların randevu alamama problemlerini Meclis gündemine taşıdı.
“YURTTAŞLARIMIZ RANDEVU ALAMIYOR!”
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde randevu alınamadığını ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 158 üniversitede bölümü bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin yaklaşık mezun sayısının 35.000 kişiyi aşmasına rağmen şu ana kadar kamuda toplam alım sayısının 3 bin civarında olduğu bilinmekte. Bugün maalesef vatandaşlarımız, ağız ve diş sağlığı sorunlarında yeterli kamu hizmeti alamıyor çünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yeterli teknik personel yok. Yurttaşlarımız Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde personel eksikliğinden dolayı randevu alamıyor” diye konuştu.
“HİZMETE ERİŞİM SIKINTISI YAŞANMAMASI İÇİN KADRO AÇIN”
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine kadro açılması gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “Sağlık Bakanlığı'nın planlamasında kamuda istihdam edilecek olan Ağız ve Diş Teknikeri sayısı her iki diş hekimine bir tekniker olarak belirlenmiştir. Bu durum planlamada açık bir şekilde yer almasına rağmen halen maalesef uygulanmamakta. Ayrıca yeterli sayıda mezunu olmasına rağmen kamu kurumlarında Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği eğitimi almamış ve mezunu olmamış kişilerin, bu alanda istihdam edildiği biliniyor. Bir de üstüne pandemi döneminde kapatılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri sebebiyle istihdam sayılarında artışı bırakın azalmalar oldu. Bu nedenle pandemi sonrasında açılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin personel eksikliği de bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bu eksikliğin giderilmesi için ivedilikle bir çalışma yapılmalı. Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin yurttaşlarımızın taleplerine cevap verebilmesi, verimli işletilebilmesi ve bu hizmete erişim sıkıntısı yaşanmaması için bu alanda mutlaka kadro açılmalı” ifadelerini kullandı.
Sındır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:
- Hali hazırda Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Derneği ile yürütmekte olduğunuz ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin görev tanımı çalışmaları ne durumdadır, ne zaman bitecektir?
- 2016’da dönemin Sağlık Bakanı tarafından sözü verilip 2022 yaz aylarında 3 pilot il olarak başlatılan Aile Diş Hekimliği Uygulaması kaç ilde başlatılmış, tüm il ve ilçelerde ne zaman yaygınlaştırılacaktır?
- Aile Diş Hekimliği uygulamasında ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin rolü ne olacaktır, ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin istihdamı artırılacak mıdır?
- Pandemi döneminde kapatılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri sebebiyle istihdam sayılarında azalmalar olmuştur. Bu nedenle pandemi sonrasında açılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin personel eksikliği bariz şekilde görülmüştür. Bu eksikliğin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılacak mıdır, nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz?
- Sağlık camiasında birçok bölümün kendi adına özel günü var iken ağız ve diş sağlığı teknikerlerine ait özel bir gün için herhangi bir çalışmanız var mıdır?
- Yönetmelikte geçen her iki hekime bir asistan uygulaması uygulanmadığı kamudaki ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin ile diş hekimlerinin sayısıyla kıyaslandığında bariz Şekilde görülmektedir. Bununla beraber sahadaki ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin iş yükü çok fazladır. Sahadaki Ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin iş yükünü azaltmak için her hekime bir asistan uygulamasına geçilecek midir?
- Sahada ağız ve diş sağlığı teknikerleri çalışma alanında IŞKUR personelleri ve farklı branşlarda personellerin çalıştırıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise bu durum sağlıklı muayene/tedavi için bir risk yaratmayacak mıdır?
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında