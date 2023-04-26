CHP’li Sındır: Yurttaş randevu, doktorlar kadro bekliyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:35

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:35

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeyle Ağız ve Diş Sağlığı teknikerlerinin atama sorununu ve yurttaşların randevu alamama problemlerini Meclis gündemine taşıdı.

“YURTTAŞLARIMIZ RANDEVU ALAMIYOR!”

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde randevu alınamadığını ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 158 üniversitede bölümü bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin yaklaşık mezun sayısının 35.000 kişiyi aşmasına rağmen şu ana kadar kamuda toplam alım sayısının 3 bin civarında olduğu bilinmekte. Bugün maalesef vatandaşlarımız, ağız ve diş sağlığı sorunlarında yeterli kamu hizmeti alamıyor çünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yeterli teknik personel yok. Yurttaşlarımız Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde personel eksikliğinden dolayı randevu alamıyor” diye konuştu.

“HİZMETE ERİŞİM SIKINTISI YAŞANMAMASI İÇİN KADRO AÇIN”

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine kadro açılması gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “Sağlık Bakanlığı'nın planlamasında kamuda istihdam edilecek olan Ağız ve Diş Teknikeri sayısı her iki diş hekimine bir tekniker olarak belirlenmiştir. Bu durum planlamada açık bir şekilde yer almasına rağmen halen maalesef uygulanmamakta. Ayrıca yeterli sayıda mezunu olmasına rağmen kamu kurumlarında Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği eğitimi almamış ve mezunu olmamış kişilerin, bu alanda istihdam edildiği biliniyor. Bir de üstüne pandemi döneminde kapatılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri sebebiyle istihdam sayılarında artışı bırakın azalmalar oldu. Bu nedenle pandemi sonrasında açılan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerinde ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin personel eksikliği de bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bu eksikliğin giderilmesi için ivedilikle bir çalışma yapılmalı. Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin yurttaşlarımızın taleplerine cevap verebilmesi, verimli işletilebilmesi ve bu hizmete erişim sıkıntısı yaşanmaması için bu alanda mutlaka kadro açılmalı” ifadelerini kullandı.

Sındır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: