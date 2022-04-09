CHP'li Süleyman Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:37

Muğla’nın Ortaca İlçesi’ne bağlı Fevziye Mahallesi’nde köylüler; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları beş bin dönümlük alanın, muhtarlık tarafından idare edilmesini talep etmişti.

Milli Emlak Şefliği, köylülerin talebine; “Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz” karşılığını vermişti. Köylüler, alanın 7 Nisan 2022’de açılan ihale ile satıldığını iddia etti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dün, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan ile birlikte köylülerle bir araya geldi. Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi hazırladığını belirten Girgin; bunun sadece Ortaca’nın değil, Bodrum’dan, Milas, Ula’ya kadar bütün Muğla’nın hatta bütün Türkiye’nin sorunu olduğunu söyledi.

Girgin, köylülerin; Ortaca Kaymakamlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ihalenin iptal edilmesi için dilekçe verdiklerini de aktardı. Girgin, köylülerle birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buradaki insanlara sorulmadan, belediyenin, muhtarın 30-40 yıldır burada yaşayan insanların fikri alınmadan yine bir kamusal alan peşkeş çekiliyor, ihale ediliyor. Bu bölge köylünün kendi imkanlarıyla düzelttiği, çocuklarının top oynadığı sosyal bir donatı alanı. Köylüler istiyor ki bu bölge muhtarlığa verilsin, köylüye verilsin.

“KİME PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR?”

Dün itibariyle burası tek merkezden gelen kararla ihale ediliyor. İhale edildikten sonra da yerel yönetimlere, muhtara, burada yaşayan insanlara sorulmuyor. Bu alanları muhtar talep ettiği zaman, köylüler, 'Burası köylülere verilsin' dedikleri zaman da gerekçe şu, 'Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz' köylüye verilmeyen sosyal donatı alanı kime veriyor, peşkeş çekiliyor? Muhtemelen yandaşlara veriliyor. Bu bölgeler tamamen köylülerin olmalı köylülerin kullanabileceği yerler olmalı, yerel yönetimlere devredilmeli.

“SORUNU TBMM’YE TAŞIDIK”

Bu uygulama tam bir ‘köylüye yok, ranta var’ anlayışının ürünüdür. Siz kimin malını kime satıyorsunuz? Hazine arazileri, bu taşınmazlar öncelikli olarak bulunduğu yerin halkına hizmet etmek için vardır. Milli emlak arazilerinin kamu hizmetleri için kullanılması esas olmalıdır. Soru önergemizle, sorunu TBMM’ye taşıdık. Buradan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sesleniyorum: Fevziye mahallesindeki ve Muğla’nın birçok yerindeki bu tarz hazine arazilerinin rant amaçlı satışı iptal etmelidir. Bu araziler, yerel yönetimlere devredilmelidir.

“YAĞMA POLİTİKALARI KARŞISINDA KAMU ÇIKARLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İktidarı bir telaş aldı. Sandıktan çıkamayacağını gördüğü için, giderayak elde ne var ne yok aceleyle satıyor. ‘Babalar gibi satarım’ diyerek tarihe geçen bir iktidarın, yağma politikalarının karşısında, halkımızın kamunun çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.”