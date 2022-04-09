Havalimanı ihalesinden Erdoğan'ın komşusu Cengiz'in ortağı çıktı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:08

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay açılışını yapacağını açıkladığı Rize-Artvin Havalimanı adeta para yutuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temeli 3 Nisan 2017'de atılan ve Deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanı için eski AKP milletvekiline milyonlarca liralık bir ihale daha verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 3 Mart'ta “Rize-Artvin Havalimanı İlave İşler İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Ardından da ihalenin 369 milyon 800 bin TL’ye eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat Şirketi’ne verildiği açıklandı. İhale kapsamındaki inşaat işlerinin 1 Ağustos tarihine kadar tamamlanması istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

ERDOĞAN'IN KOMŞUSUYDU

ASL İnşaat’ın sahibi Abdülkadir Kart'ın uzun bir süre boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Keçiören’de aynı apartmanda oturduğu ve kapı komşusu olduğu da biliniyor. Erdoğan'ın hep en yakınında olan Abdulkadir Kart'ın oğlu Gökhan Kart'ın 2017 yılındaki nikâhında da nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yaptı.

5 MİLYAR 397 MİLYONLUK DEĞERİNDE İHALELER

Eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart’ın ASL İnşaat Şirketi kamu kurumlarından aldığı milyarlarca liralık ihalelerle de sık sık gündeme geliyor. Şirket, 2012 ile 2022 yılları arasında kamudan toplam 5 milyar 397 milyon TL değerinde 22 ihale aldı.

CENGİZ DE ORTAĞI

Bu ihale Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize-Artvin Havalimanı için düzenlediği ilk ihale de değil. Bakanlık havalimanının yapımı için ilk ihaleyi 12 Ocak 2017 tarihinde düzenledi.

“Rize-Artvin Havalimanı Altyapı İnşaatı” adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 1 milyar 78 milyon 434 bin TL’ye beşli çeteden Cengiz İnşaat İle ‘esrarengiz şirket’ olarak nitelendirilen Aga Enerji’nin kurduğu iş ortaklığına verildi. Havalimanı için ikinci ihale ise 8 Kasım 2019 tarihinde “Rize-Artvin Havalimanı Üstyapı Tesisleri ve Müteferrik İşler İnşaatı” adı altında düzenlendi. Yine pazarlık usulüyle düzenlenen ihale bu sefer de 632 milyon 497 bin TL’ye yine Cengiz İnşaat’ın eski AKP Milletvekili Kart’ın sahibi olduğu Asl İnşaat ile kurduğu iş ortaklığına verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rize-Artvin Havalimanı için düzenlediği üç ihale için harcadığı paranın toplamı ise 2 milyar 80 milyon TL’yi buluyor.