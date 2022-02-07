CHP’li Sümer dikkat çekti: TEDAŞ’ın milyonlarca lira alacağı yandaş şirketler tarafından ödenmemiş

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:29

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, TEDAŞ’ın dağıtım şirketlerinden alacağı olan milyonlarca liranın yandaş şirketler tarafından ödenmemesini kamuoyu gündemine taşıdı.

Sümer, “20 liralık fatura için bile haciz gönderen iktidar, yandaştan 200 milyon lirasını alamıyor” dedi.

201 MİLYON LİRASINA ÇÖKMÜŞ

CHP'li Sümer açıklamasının devamında, “Vatandaş faturasını ödeyemeyince 10 günde elektriği kesen dağıtım şirketleri yıllardır TEDAŞ’a olan milyonlarca lira borcunu ödemiyor. Dahası borcun tahsili için ciddiyetle uğraşmıyor. Millet kesilen elektriğini açtırmak için üzerine bir de açma kapama parası öderken, Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiş 201 milyon liralık TEDAŞ alacağı malum 5‘li çete diye adlandırılan şirketlerin işlettiği enerji firmaları tarafından bir türlü ödenmiyor. Reklam ve kira gelirlerinin sözleşme gereği TEDAŞ’a ödenmesi gerekirken, şirketler bu paraya tabiri caizse adeta çöküyor” diye konuştu.

"BİR TEK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİ ÇARPMIYOR"

Sümer, “Elektrik dağıtım işi özelleştirmeye çıkarıldığında çok karlı iş yapıldığı dile getirilmişti. Devlet üzerindeki yükten kurtuluyor daha kaliteli hizmet sağlanacak denildi. Gelinen nokta ortada. Saray iktidarı, kamu bankalarından kredi kullandırılarak ceplerinden tek kuruş çıkmadan yandaş şirketlere dağıtım şirketlerini peşkeş çekti. Şimdi ise TEDAŞ sözleşme gereği almaları gereken parayı bile alamıyorlar. Bahsi geçen paralar milyonlarla ifade ediliyor. Özelleştirme gerçekleşirken hisselerle birlikte kasadaki paralar bile şirketlere devredilmiş. Onlarca yıldır kasadaki parayı bile geri alamayan bir iktidar anlayışı var. Bugün herkes elektrik faturalarından dert yanarken dağıtım şirketleri avuçlarını ovuşturuyor” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE KRİZ KAPIDA

CHP'li vekil son olarak, “Saray iktidarı neresinden tutarsanız oradan elinizde kalıyor. Enerjiden bahsediyoruz, enerjide yüzlerine gözlerine bulaştırmadıkları bir şey kalmamış. Şirketlerden 13 milyondan fazla yine şirketlerden 201 milyondan fazla alacak tahsil edilemiyor. 4 günden fazla bir şehrimize elektrik verilemiyor. Sanayide çarklar duruyor, doğalgaz ve elektrik verilemiyor. Utanmadan çıkıp biz çözeriz açıklamaları yapılıyor. Ülkenin yaşadığı sorunların temelinde bu ucube tek adam sistemi yatmaktadır. Sadece ekonomide değil, her alanda sınıfta kalıyorlar” dedi.