CHP'li Tanal: 'Ukrayna’dan bize ulaşan Türkler, “imdat!” çağrısında bulunuyor'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusların girdiği, sokak savaşlarının yaşandığı Kharkiv (Harkov) ve Sumy kentinden bize ulaşan Türkler, 'imdat!' çağrısında bulunuyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 11:32
CHP'li Tanal: 'Ukrayna’dan bize ulaşan Türkler, “imdat!” çağrısında bulunuyor'
Abone Ol google-news

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı Harkov ve Sumy kentlerindeki Türklerin kendilerine ulaştığını belirterek, "Ukrayna’da her geçen saat tablo daha da kötüleşiyor. Ülkedeki binlerce Türk vatandaşı da çaresizce, aç ve susuz şekilde kurtarılmayı bekliyor. Rusların girdiği, sokak savaşlarının yaşandığı Kharkiv (Harkov) ve Sumy kentinden bize ulaşan Türkler, 'imdat!' çağrısında bulunuyor" dedi.

Tanal Twitter paylaşımında, "Görüştükleri Büyükelçilik yetkililerinin, “Orası çok tehlikeli. Biz sizi alamayız. Siz Odessa’ya gelin” dediklerini aktarıyorlar. Lakin dört duvar arasına, sığınaklara sıkışan Türk vatandaşları, Odessa kentine kendi imkânlarıyla gitmelerinin mümkün olmadığını, başlarını dahi kaldıramadıklarını, gıda ve su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor" ifadelerine yer verdi.

CHP'li vekil paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

"Buradan Dışişleri Bakanlığı’na sesleniyorum. Sivillerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının savaş ortamından zarar görmeden tahliyesi için hem Rusya makamlarıyla hem de Ukrayna makamlarıyla temasa geçilmelidir. Sivillerin güvenli şekilde tahliyesine yönelik zemin hazırlanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi kaderlerine terk edilmemelidir! Dışişleri Bakanlığı, talep ederse isim listesi ve ilgili iletişim bilgilerini kendilerine aktarabiliriz."


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler