CHP’li Tezcan Cumhuriyet TV’de açıkladı... Bu kez Hollanda: Açılmamış oy pusulasında AKP mührü çıktı!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:56

Güncelleme: 05.05.2023 - 18:11

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde son 9 günün içerisine girerken sandık güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Yurt dışında oy kullanacak seçmenler için 27 Nisan’da başlayan oy sürecinde, Avustralya ve Hollanda’da oy pusulasına dönük usülsüzlük tespit edildi.

Cumhuriyet TV’ye konuşan CHP Yurtdışı Örgütlenme Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, oy kullanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizen Tezcan, usulsüzlüğün nasıl tespit edildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Avustralya’da Sidney şehrinde 2-G nolu sandıkta paket içindeki oy pusulaları açıldıktan sonra, seçmene verilirken oy pusulalarında bir tanesinde sandık kurulu üyeleri, Ak Parti için tercih mührünün önceden basılı olarak gönderildiğini tespit etti ve hemen tutanak tuttular. Oradan konsolosluk vasıtasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na getirdiler, sandık kurulu görevlisi arkadaşımız bize bildirdi. Biz de bunu hem yurtdışı ilçe seçim kuruluna hem de cumhuriyet başsavcılığına bildirdik, suç duyurusunda bulunduk ve takipçisi olacağız.”

"ÖNEMLİ OLAN TESPİT ETMEMİZ VE ÜZERİNE GİDİYOR OLMAMIZ"

Oy pusulasına önceden basılan AKP mührünün farkedilmemesi durumunda yaşanabilecek senaryolara dikkat çeken Tezcan, “Burada eğer sandık görevlilerimiz dikkatli olmasa o ‘evet’ mühürlü oy Erdoğan’a oy verilmemiş ise iptal edilecek ya da Erdoğan’a tercihte bulunacaksa pusulayı alan ‘Evet mührü var’ diyerek zarfa koyup atacak. Biz oradaki Saklama Ulaştırma Kurulu üyelerimize ‘Acaba oyların getirilme zincirinde bir problem var mı’ diye sorduk. ‘Hiçbir biçimde çuvallar açılmadı, havaalanından oy pusulalarını alıp saklama odasına kadar getirilirken tutanakları tuttuk’ dedi. Demek ki oy pusulaları ya matbaada paketlenirken buna benzer organize bir çalışma var ya da çıkarıldıktan sonra başka bir şekilde yürüyor. Soruşturma sonucunda nasıl olduğu ortaya çıkacak ama önemli olan bunu tespit etmemiz ve üzerine gidiyor olmamız” ifadelerini kullandı.

“HOLLANDA’DA 225 OY PUSULASINDA ERDOĞAN İŞARETLENMİŞ”

CHP'li Tezcan benzer bir usulsüzlük örneğinin de Hollanda’da yaşandığını açıkladı. Tezcan, “Hollanda’daki problem yine yerel Hollanda saatiyle saat 12’de bugün, cumhurbaşkanlığı oy pusulasında 225 adet oy pusulası daha kullanılmadan, Recep Tayyip Erdoğan’ın kutucuğunun içinde belli belirsiz siyah nokta ile işaret konduğu tespit edilmiş. Yani bu, önceden birilerine talimat verip ‘Siyah noktanın olduğu yere mührü basın’ hazırlığının işareti. İşaretsiz oylar geçersiz olur ama bu öyle belli belirsiz oy ki talimatla tarif eden birisi ancak görebilir diye sayım sırasında gözden kaçması muhtemel bir şeydi. Sandık görevlilerimiz bunu da tespit ettiler ve bu da tutanağa bağlandı. O oylar geçersiz olarak daha şimdiden ‘kullanılmayacak’ diye bir kenara ayrıldı” dedi.