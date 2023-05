Ekonomi yazarından çarpıcı iddia: ‘Bu iktidar devam ederse krizden krize yuvarlanırız’

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:37

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:37

Türkiye, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine doğru ilerlerken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçimden önce son enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Nisan’da yıllık enflasyon yüzde 43,68 olarak belirlense de uzmanlar hissedilen enflasyonun çok daha fazla olduğu görüşünde. Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci, hem TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını hem de seçimden sonra Türkiye ekonomisini nelerin beklediğini Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“TÜİK’İN ENFLASYONU HAYATLA HİÇ UYUŞMUYOR”

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtması için yapılması gerekenleri aktaran Ekinci, “Hissedilen enflasyon ile ölçülen enflasyon arasında her yerde bir miktar fark olur ama bizde hayatla hiç uyuşmuyor. Biz, çarşı pazara gittiğimiz zaman ellerimiz yanıyor, bizim yaşadığımızla TÜİK’in açıkladığı enflasyonun alakası yok. Gıda enflasyonu yüksek. Açıklanan manşet enflasyon Güler Sabancı ile benim enflasyonumun ortalaması gibi. Olur mu öyle şey? Dar gelirlinin enflasyonu çok yüksek. Bu zaten öteden beri bir hile gibi çalışıyor Türkiye’de. Yani her gelir grubunun enflasyonunu ayrı ölçmek lazım. Dolayısıyla manşet enflasyonun ölçüt alınması hem gelirlerimizi tırpanlıyor, çünkü manşet enflasyonu her zaman gıdadan düşük geliyor hem de bu yanlış enflasyon baz alınarak maaş hesaplamada büyük bir adaletsizlik oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“BU İKTİDAR DEVAM EDERSE KRİZDEN KRİZE YUVARLANIRIZ”

Mevcut hükûmet devam ederse ekonomide oluşacak tabloyu açıklayan Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Borsasında, dövizinde, mevduatında, herkes yeni hükûmeti bekliyor. Şu anki hükûmet devam ederse işimiz yaş çünkü şu anda ödemeler dengesinde kredinin eşiğindeyiz. Dövizi tutmak için bütün kasayı boşalttılar, döviz yok, altın satmaya başladılar. Dış dünyadan kimse güven olmadığı için para vermiyor. Hukuku, demokrasiyi askıya aldılar, dolayısıyla dış dünyadan itibar kaybettiler, kimse kredi açmıyor, açtığı zaman da çok fahiş faizlerle açıyor, dolar bazında yüzde 10 ile borçlanılıyor, görülmemiş iş. Dolayısıyla bu hükûmet devam ederse bizim işimiz iyi değil. Krizden krize yuvarlanacağımız yüzde bin kesin.”

“SEÇİMLERDEN SONRA KUR YÜKSELİRSE ENFLASYON DA YÜKSELECEK”

İktidar değişikliği durumunda,Türkiye finans sisteminde yaşanacak değişimlere değinen Ekinci, “Yeni hükûmet gelirse sabahına işlerin bir anda düzeleceğini de beklemeyelim. İktidar doları döviz satarak, KKM ile tutuyor. Yeni gelecek hükûmetse ‘ben döviz satmayacağım tam aksine merkez bankasında döviz biriktireceğim’ diyor. Dolayısıyla genel beklenti dövizin biraz çıkacağı yönünde ama iyi olan, yeni hükûmetin dış dünyadan kredisinin oluşu. Bu nedenle döviz girişi de olur, bir yandan döviz çıkarken, bir yandan da inişi yavaş yavaş başlar. Yaratılan iyimserlik, öngörülebilirlik havası, Türkiye’ye yardım eder. Seçimlerden sonra kur biraz çıkarsa, enflasyon da biraz çıkacak. Ben ona şöyle diyorum: Her şey iyileşmeden önce biraz kötüleşmek zorunda. Millet ittifakı hükûmet kurarsa ekonominin yönetimi kimde olacak kesin bilmiyoruz ama millet ittifakının ortodoks politikaları uygulayacak bir kadrosu var. Bu politikanın tek tehlikesi, bu ortodoks politikalarda genellikle bir sert faiz artışı dolayısıyla ekonomik durdurma, işsizlik, ücretleri baskılamak gibi yönelimler oluyor. Standart ortodoks politikalarda bunlar var ;fakat millet ittifakı bizlere, emekçilere öyle sözler verdi ki biz ‘ortodoks politika olacak ama emekçiler çok da ezilmeyecek’ izlenimine sahibiz” açıklamasında bulundu.