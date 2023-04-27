CHP'li Torun'dan Bakan Bozdağ'a çıkış: 'FETÖ'cü arıyorsan aynaya bakacaksın'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:53

AKP’nin Şanlıurfa'dan milletvekili adayı gösterdiğini Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da vatandaşlara seslenirken "14 Mayıs’ta ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada Bekir Bozdağ’a yanıt verdi.

"ÖNCE AYNAYA BAKACAKSIN"

Torun, şunları söyledi:

"Bekir Bozdağ, 'Muhalefet kazanırsa Kandil ve FETÖ sevinecek' demiş. Bak Bekir Bozdağ, FETÖ’cü arıyorsan önce aynaya bakacaksın. Sen, yargıyı FETÖ’ye teslim etmiş, bu milletin ahını almış bir bakansın. Biz FETÖ ile mücadele ederken sen, Meclis kürsüsünden Pensilvanya’ya övgüler dizen bir bakansın. Sen, önce yerini bileceksin. Senin yerin, 'Değerli bir insan' dediğin FETÖ elebaşının dizinin dibidir.

Unutma Bekir Bozdağ; hain PKK ile masaya oturan sizdiniz. Çadır mahkemeleri kuran sizdiniz. İmralı’dan medet uman, mektup taşıyan sizdiniz. Bu devleti FETÖ’ye teslim eden sizsiniz. Sen kim oluyorsun da bize milliyetçilik dersi veriyorsun. Bu zavallı söylemler, sizi kaybetmekten kurtaramayacak.

Şunu iyi bil; siz kaybettiğinizde, sadece ranttan beslenen Beşli Çeteler üzülecek. Biz kazandığımızda; gençlerimiz, kadınlarımız, üreticilerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, yani 85 milyon hep beraber sevinecek."