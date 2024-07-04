CHP'li Ulaş Karasu’dan 'Ajet' tepkisi: Ülkenin en önemli markalarının bu şekilde rezil olmasına bir son verin

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:04

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AJet Havayolları'nda yaşanan uzun rötarlar ve uçuş iptalleri nedeniyle yaşanan mağduriyetleri Meclis'te gündeme getirdi. Karasu, "Şirket yöneticileri ne yapıyor? Milyonları ceplerine indiriyor. Millet çile çekmiş, yollarda kalmış beyefendilerin umurunda bile değil" dedi. İktidar partisi milletvekillerine seslenerek "Havaalanlarına gidin, bakın, demiyorum çünkü aynı sorunu sizler de yaşıyorsunuz. Önce "Anadolu" ismini sildiniz, 'AJet' yaptınız. Niçin yaptınız kimse anlamadı, çünkü siz Anadolu'ya düşmansınız" diye konuştu.

''VATANDAŞLARIMIZIN ÇİLE ÇEKMESİNE BİR SON VERİN''

Yetkililere seslenen Karasu, şunları söyledi:

"Ülkenin en önemli markalarının bu şekilde rezil olmasına, vatandaşlarımızın çile çekmesine bir son verin. Çocuklar, yaşlılar AJet yüzünden perişan, cenazesi olanı var, hastası olanı var, iş görüşmesine giden var. Yandaşlarınız bile isyan ediyor. Uçuşu iptal edilip sinir krizi geçiren var, saatlerce muhatap bulamayan var. İçeriden gelen bilgiler teknik sorunlar olduğunu, pilot eksiği olduğunu bildiriyor. Şirket yöneticileri ne yapıyor? Milyonları ceplerine indiriyor. Millet çile çekmiş, yollarda kalmış beyefendilerin umurunda bile değil. Nasıl olsa Bakan özel uçakla geziyor. Bir an önce liyakatli isimleri bu firmaların başına getirin, ülkenin en önemli markalarının bu şekilde rezil olmasına, vatandaşlarımızın çile çekmesine bir son verin."