CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu: 'Kürtçe'ye sistematik bir saldırı var'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 17:16

MST TV'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, AKP hükümetini ve sistemi eleştirdi.

Tanrıkulu, İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde, Kürtçe şarkı söyleyen müzisyenlerin polis tarafından müziklerinin yarıda kesildği ve para cezasına çarptırıldıklarına yönelik haberler üzerine konuştu. Tanrıkulu, "Bu saldırılar gücünü AKP zihniyetinden alıyor. Başka dilde olanlara böyle bir müdahale yok. Kürtçeye karşı özel bir hassasiyet var" dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi:

"Dün akşam İstiklal Caddesi üzerinde Kürtçe müzik seslendirdikleri için oradaki müzisyenlere para cezası uygulandı, müzik aletleri ellerinden alındı. Gerekçe çevreye rahatsızlık vermeleriymiş. Müzik mi çevreye rahatsızlık veriyor yoksa Kürtçe müzik seslendirdikleri için mi gözaltına alındılar? Kürtçe'ye böyle bir tahammülsüzlük var. Son 1-2 yılda gözlemlediğimiz buna benzer birçok vaka var. Bu saldırılar gücünü AKP zihniyetinden alıyor. Başka dilde olanlara böyle bir müdahale yok. Kürtçeye karşı özel bir hassasiyet var. Arapça, Türkçe, İngilizce şarkı söyleyenlere bu çeşit bir saldırı yok. Kürtçe'ye sistematik bir saldırı var. Bu hükümetin Kürtçe'yle son imtihanı DİAYDER iddianemesidir. Açın bakın, iddianamede Kürtçe'nin bir suç dili olarak kabul edildiğini göreceksiniz. Bu hükümetin savcıları yakın tarihimizin en kitlesel kıyımına 'sözde Halepçe Katliamı' dedi. Ölenler Kürt olduğu için."