AKP'li Hamza Dağ'da seçmeli Kürtçe dersi çağrısı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 20:54

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Bu ülkeye dair ‘hayalleri ve heyecanları olduğunu’ söyleyen Dağ, hayallerini hayata geçirmek için heyecanla yollarına devam ettiklerini söyledi.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

‘Birlik ve beraberlik içinde 84 milyonu kucaklayıcı işler yaptıklarını ancak muhalefetin ayrıştırma derdinde olduğunu’ öne süren Dağ, CHP’yi hedef alarak şunları kaydetti:

CHP'nin politikası tek cümleyle mavi boncuk dağıtma politikasıdır. Samimiyet, bir irade söz konusu değil. 'Kiminle karşılaşsam ona mavi boncuk dağıtayım' gibi bir derdi var. Şanlıurfa'ya gider 'çiftçiye bedava elektrik dağıtacağım' der, Adana'daki çiftçi 'bana da ver kardeşim Adana Belediyesi sende' der ama ses çıkarmaz. İzmir'deki çiftçi 'İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 yıldır sende İzmir'de bunu ver' der ama ses çıkarmaz. Çünkü mavi boncuk siyaseti bunu gerektirir. Gelir Diyarbakır'a Kürt haklarından bahseder gider Çorum'a 'Kandil'i yıkacağız.' der.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kuran kurslarıyla ilgili değerlendirmelerini eleştiren Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

CHP Grup Başkanvekili 4-6 yaş arası çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimi almasının Ortaçağ zihniyeti olduğunu söyler ama genel başkan birkaç hafta sonra gider bir belediyede 4-6 yaş çocukları için Kur'an-ı Kerim kursu açma gibi bir çalışma yapar. 2023 seçimlerine kadar aman hiç kimseyi küstürmeyim, hiç kimse bir şey söylemesin diye pinpon topu gibi bir HDP tarafında bir İYİ Parti tarafında git gel yapan bir siyaset var. CHP 2023 seçimleri için ortaya koymuş olduğu siyasetin simülasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesinde herkese mavi boncuk dağıtıp başkanlığı kazandıktan sonra şu ana kadar bir tane eser ortaya koymayıp borçlanmayı da 26 milyardan 56 milyara getirmişler ise işte simülasyon budur. Türkiye için ortaya koyacakları 2023'ten sonraki hedefleri bunlardır.

"KÜRT SORUNU AK PARTİ İKTİDARINDA ÇÖZÜME KAVUŞTU"



Dağ konuşmasının sonunda ise Kürtçe derslerinin seçilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Yurttaşlara okulların ikinci döneminde seçmeli ders olarak Kuran-ı Kerim, Siyer ve Kürtçe derslerini seçmeleri çağrısı yapan Dağ, “Kürtlerin sorunlarını çözen ve bu konuda samimi olan tek parti ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır” iddiasında bulundu.

Dağ şunları ifade etti: