CHP'li vekiller hakkını arayan öğrencilerin yanında yer aldı: Pozitif etki yaratır

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:43

Yurttaşların oylarıyla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alındı. Daha sonra hakkında verilen haksız tutuklama kararı yurttaşlarca Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan yurttaşlar, evlerinden sokaklara taştı. Gençler, üniversite öğrencileri sokaklarda İmamoğlu ve haksızlıklara karşı durmak için ses yükseltti. Başta ODTÜ olmak üzere üniversitelerde polisler öğrencilere sert müdahalelerini sürdürdü.

Polislerin sert müdahalelerine engel olmaya çalışan ve alanlarda öğrencilerin hakkını arayan başta CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere CHP kurmayları, kamuoyunda sempati kazandı. Gelişmelerin yurttaşlar üzerindeki siyasi etkileri merak edildi. Siyaset bilimci Doç. Dr. Berk Esen, vekillerin yurttaşlarla birlikte eylemlere katılmasının CHP’ye yönelik güveni ve ilgiyi artıracağını söyledi.

‘KATILIM ARTACAKTIR’

Esen, “CHP’nin gençlerin yanında olduğu hissiyatı güçlendikçe eylemlere katılım artacaktır. Çünkü o zaman polis şiddetini dengeleyecek bir siyasi etki devreye girmiş oluyor. Aynı zamanda çözümün CHP’de olduğuna dair bir beklenti, bir siyasi görüş ortaya çıkacaktır. Bu öğrencilerin tam siyasi görüşlerini netleştirecekleri dönemde pozitif bir çarpan etki olur” dedi. Tanal, Başarır gibi CHP’li vekillerin videolarına sosyal medyada denk geldiğini söyleyen Esen, “Bu tarz videolar sosyal medya üzerinden viral hale geldiği için belki hiç protestolara katılmayan ama İmamoğlu’na yapılan yargı müdahalesini desteklemeyen birçok kişi çok olumlu anlamda CHP’ye bakmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LAZIM’

Sürdürülebilirlik konusunun kritik olduğuna dikkat çeken Esen, “Bu protestoya katılanlar, bir siyasi partiye üye olmayan gençler. Ekseriyetle de üniversite öğrencileri. Dolayısıyla onlar ağır bir polis şiddetine maruz kalırken CHP’li vekiller alandan çekilirse bir süre sonra bir güvensizlik oluşacak. Protestoların gidişatını da etkileyebilir. CHP’ye yönelik eleştirilerin artmasına yol açar” diye konuştu