CHP'li vekillerden deprem bölgesinde 'giysi' isyanı: Çöpe atacağımız malzemeleri buraya göndermeyelim

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 18:01

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 18:01

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olan 6 Şubat’taki depremlerin ardından Kahramanmaraş’a gitti.

Bölgeye gönderilen yardımları inceleyen milletvekilleri, sokak ve caddelere saçılmış kıyafetleri görüntüledi. Kaya, bir kıyafet yığınının başında şöyle konuştu:

“Yardımların düzensizliğinin bariz fotoğraflarından bir tanesi burada. Giyecekler, ayakkabılar, sokaklar caddeler bu tür malzemelerle dolu. Burada şu an temel ihtiyaç gıda maddeleri, tuvalet, çadır, konteyner ve yakacak. Buna ihtiyaç duyuyor insanlar. Yurdun birçok bölgesinden temiz yürekli insan, yardımsever insanımız bulduğunu bu bölgelere gönderiyor ama gördüğünüz gibi böyle zayi oluyor. Maraş’tayız, Onikişubat ilçemiz. Sokaklarımızın birçok noktasında buna benzer manzaralar var. O yüzden, buraya yardım gönderecek yardımseverlerimize rica ediyoruz, az önce saydığımız kalemleri gönderin. Deprem bölgelerinde temel ihtiyaçlar özellikle yakacak, gıda maddeleri, şu anda temel ihtiyaç bu. Çadır, temizlik, hijyen malzemeleri, bunlara ihtiyaç var. İyi niyetimizle bu tür şeyleri gönderiyoruz ama inanın bütün sokaklar bu tür malzemelerle dolu ve bu malzemeler heba oluyor, çöp olup gidiyor.”

"YETERİ MİKTARDA KIYAFET VAR"

“Özellikle aşırı kullanılmış ikinci el malzemeler gönderilmiş. Zamana da yazık, emeğe de yazık, malzemelere de yazık" diyen Zonguldak Milletvekili Demirtaş da yardım gönderecek yurttaşlara, "Evimizde çöpe atacağımız, kullanmayacağımız malzemeleri buraya göndermeyelim” çağrısında bulundu.

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise, “İlk günden beri söylüyoruz. Yeteri miktarda kıyafet var burada. Bizim acil olarak çadır, konteynır, temizlik malzemesi ve gıdaya, paketli gıdaya ve odun gibi yakacaklara ihtiyacımız var” dedi.