CHP'li Veli Ağbaba: Erdoğan için milyonlar toprağa gömüldü

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Ekim Perşembe günü açılışını yaptığı Malatya-Hekimhan tünelinin çevre düzenlemesine milyonlarca lira harcandığını, açılıştan sonra ağaçların söküldüğünü, çimlerin kuruduğunu belirtti.

“FAKİR FUKARANIN PARASINI BOŞA HARCAMIŞLAR”

Ağbaba, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesi şehirdeki tüm billboardlar, raketler, üst geçitler kısacası yer gök Erdoğan afişleri, ‘hoş geldiniz’ yazıları ile donatılmıştı. Erdoğan’a şirin görünmek için belediyelerin bütçesinden binlerce lira harcanarak milletin parası çarçur edilmişti. Şimdi ortaya çıktı ki sadece asılan afişlerle değil, binlerce liralık dikilen ağaçlarla da fakir fukaranın parasını boşa harcamışlar” dedi.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

“RULO ÇİMLER VE AĞAÇLAR KURUMAYA TERK EDİLMİŞ DURUMDA”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim Cumartesi günü Malatya’da toplu açılış törenleri esnasında, Hekimhan Tüneli açılışı için tünellerin önünde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferans yöntemi ile konuşmuş, tünellerin önündeki alanın peyzaj düzenlemesinin kameralar ile gösterilmesini istemiş, Ulaştırma Bakanı’na hitaben ‘Çevre düzenlemelerini de yaptın inşallah, peyzajlar filan yapıldı mı, her taraf yeşil oldu mu? Adil Bey, orta refüjü maşallah yeşillenmiş, şimdi şevleri de (yamaç kısımları) yeşillendirirsen seni alnından öperiz’ ifadelerini kullanmıştı. Aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra Hekimhan Tüneli’nin önündeki yeşillendirilen bölge siyaha döndü. Aralarında Hekimhan gibi soğuk iklime sahip bir bölgede koruması yapılmadan büyütülmesi mümkün olmayan palmiye ağaçlarının da olduğu maliyeti çok yüksek olan mavi ladin, okaliptus, spiral çamlar gibi bitkilerin bir kısmı tünelin açılışının ardından söküldü. Sökülmeyen ağaçlar ise bakımsızlıktan kurudu. Hiçbir ağacın sulama sistemi yok. Rulo çimler ve ağaçlar, sulama yapılmadığı için kurumuş veya kurumaya terk edilmiş durumda.”

“PEYZAJ ÇALIŞMASI 2-3 GÜN SONRA ÇÖP OLDU”

Açılışta yeşil görünen tünel önündeki bölgenin şimdilerde çorak toprağa döndüğünü belirten Ağbaba, “Sırf Erdoğan’a şirin görünmek, çok iyi hizmet yapıldığını göstermek için bölgeye uygun olmayan bitki türlerini gelişi güzel toprağa dikip sonra kaderlerine terk etmek nedir? Yaklaşık 4 milyon liralık bir harcama yapılan peyzaj çalışması 2-3 gün sonra çöp oldu. Fakir fukara evine ekmek götüremezken Erdoğan için milyonlar toprağa gömüldü” değerlendirmesini yaptı.