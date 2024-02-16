CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş

Erzincan İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde 9 işçinin göçük altında kalmasına ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan Bilirkişi Ön Raporu sonuçlandı. CHP’li Yavuzyılmaz’ın paylaştığı raporda işveren Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:13
CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş
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Erzincan İliç‘te 9 işçinin göçük altında kaldığı madenin sahibi Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bilirkişi Ön Raporu’nda asli kusur gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle çalışan ve yöneticilerde bulundu. 

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Operasyon direktör vekili riskli durumları analiz ettirmediği, çalışanları risklerden korumak için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

Raporda “ehil yetkili biri olarak şantiyede ortaya çıkması muhtemel tehlikeli durumların belirlenerek risklerden korumak için gerekli tedbirleri aldırmadığı, işyerinde çalışanları sağlıklarını olumsuz yönde etkilenmemesi hususunda gerekli denetim ve gözetim mekanizması kurdurmadığı, kurdurdu ise bunu uygulatmadığı, yetkili biri olarak sabah yığın içinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediği” belirtildi.

Yığın içinde uzun sürede oluştuğu belirtilen açıklık ve çatlakların kapanmaması nedeniyle proses oksit müdürü, oksit operasyon baş mühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama süpervizörü, asli kusurlu bulundu.

Ayrıca alt işveren şirketlerden Çiftay A.Ş’nin saha mühendisi ile saha formeni, Kar-Sa A.Ş.’nin formen ve mühendisi, Asil Çöpler A.Ş.’nin şirket müdürleri, saha süpervizörü, Asil Keklik A.Ş’nin şirket müdürleri ve saha süpervizörü sabah liçteki çatlakların tespit edilmesine rağmen tedbir almadıkları için tali kusurlu bulundu.


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