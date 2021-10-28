CHP’li Yıldırım Kaya'nın acı günü
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın ağabeyi Davut Kaya yaşamını yitirdi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın ağabeyi Davut Kaya hayatını kaybetti. Davut Kaya, bugün; Kırşehir Kartalkaya Köyü’nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Yıldırım Kaya, ağabeyinin yaşamını yitirmesini, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaya’nın mesajı şöyle:
“Canım abim Davut KAYA'yı kaybettik. Mekanın cennet olsun abim.
Cenazemizi, 28 Ekim Perşembe günü (bugün) Kırşehir Kartalkaya köyünde kılınacak ikindi namazını takiben, Kırşehir Kartalkaya köyünde son yolculuğuna uğurlayacağız.”
Canım abim Davut KAYA'yı kaybettik . Mekanın cennet olsun abim.— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) October 28, 2021
Cenazemizi, 28 Ekim Perşembe günü (bugün) Kırşehir Kartalkaya köyünde kılınacak ikindi namazını takiben, Kırşehir Kartalkaya köyünnde son yolculuğuna uğurlayacağız
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