CHP’li Yıldırım Kaya'nın acı günü

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın ağabeyi Davut Kaya yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 11:31
CHP’li Yıldırım Kaya'nın acı günü
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın ağabeyi Davut Kaya hayatını kaybetti. Davut Kaya, bugün; Kırşehir Kartalkaya Köyü’nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yıldırım Kaya, ağabeyinin yaşamını yitirmesini, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaya’nın mesajı şöyle:

“Canım abim Davut KAYA'yı kaybettik. Mekanın cennet olsun abim.

Cenazemizi, 28 Ekim Perşembe günü (bugün) Kırşehir Kartalkaya köyünde kılınacak ikindi namazını takiben, Kırşehir Kartalkaya köyünde son yolculuğuna uğurlayacağız.”



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